La decoración de la cocina evolucionó durante los últimos años gracias a la incorporación de materiales que ofrecen mayor versatilidad, instalación más sencilla y acabados contemporáneos, en comparación con los aburridos azulejos tradicionales de la casa. Por ello, traemos estas 4 opciones de materiales que los están reemplazando. Conoce las 5 ideas para modernizar un baño viejo y que luzca elegante.

Las superficies continuas, los acabados naturales y los materiales fáciles para limpiar figuran entre las principales tendencias del diseño de cocinas. De acuerdo con un artículo del portal El Mueble, puedes optar por diferentes opciones como papel pintado, pinturas lavables, piedra o microcemento, materiales que están en tendencia. Estas son las 4 opciones de plantas colgantes que están reemplazando a los cuadros tradicionales en la sala.

Conoce las 4 opciones para reemplazar los azulejos de la cocina

1. Paneles de microcemento: Es uno de los materiales favoritos para quienes buscan un estilo moderno e industrial, ya que ofrece un acabado continuo sin juntas visibles, una característica que facilita la limpieza y genera una sensación de mayor amplitud, sobre todo si la cocina es pequeña.

4 opciones que están reemplazando a los aburridos azulejos tradicionales en la cocina|IA

2. Papel pintado: Es una de las opciones perfectas para darle estilo y personalidad a la cocina. Los expertos recomiendan optar por los estampados florales para darle al espacio un estilo campestre acogedor, pese a que el acabado y mobiliario sea moderno.

3. Madera: Este tipo de material conocido como tratado se posicionó en el diseño contemporáneo de las cocinas, ya que combina con muebles de tonos neutros como es el blanco. Cabe mencionar que la madera está protegida con selladores especiales para evitar que se dañe con la humedad.

4. Pintura lavable: Esta opción es de las más baratas en el mercado al requerir una inversión mínima. Este tipo de pinturas es ideal, ya que se puede limpiar con tan solo un paño o franela húmeda. Cabe destacar que el estilo le va bien a los espacios que tienen el comedor integrado.