7 diseños de colores para que tu sala se vea moderna y organizada

Remodelar tu sala no es tarea sencilla , pero puedes empezar por los colores y combinarlos de forma estratégica para que el espacio se vea organizado y moderno. Si quieres saber cuáles son las combinaciones que nunca fallan, checa estos siete diseños populares.

De acuerdo con Home & Gardens, la sala de estar debe pensarse como un espacio multifuncional, por lo que es importante respetar sus áreas y funciones, y buscar un equilibrio entre decoración y comodidad. En ese sentido, puedes inspirarte con estas combinaciones de colores..

Los mejores colores para pintar tu sala

Gris claro, blanco, negro: Moderna y elegante, ideal para salas contemporáneas. Usa paredes gris claro o blancas, sofá gris o blanco y agrega contraste con mesa de centro negra o metálica. Mantén muebles de líneas rectas y pocos accesorios para que el espacio se vea ordenado.

Pinta tu sala con una paleta de colores.

Beige arena, blanco roto, madera natural: Cálida pero actual. Pinta las paredes en beige claro, coloca un sofá en blanco roto y complementa con muebles de madera clara. Añade textiles en tonos tierra para reforzar la armonía visual.

Colores para tu sala con este diseño.

Azul petróleo, gris suave, dorado: Sofisticada y con carácter. Elige una pared de acento en azul petróleo, sofá gris claro y detalles dorados en lámparas o mesas auxiliares. Equilibra con decoración minimalista en tonos neutros.

Salas modernas; diseños únicos.

Blanco, verde oliva, madera oscura: Moderna con toque natural. Mantén paredes blancas, sofá beige o gris claro y agrega cojines o sillón verde oliva. Usa muebles en madera oscura para dar profundidad sin saturar.

Una sala pura, neutra y con colores modernos.

Gris topo, azul marino, blanco: Minimalista y estructurada. Paredes en gris topo, sofá blanco o gris claro y acentos en azul marino en cojines o arte decorativo. Una alfombra clara ayudará a mantener equilibrio.

Terracota suave, crema, negro mate: Moderna con personalidad. Usa terracota en una pared de acento, sofá crema y mesas o lámparas en negro mate. Incorpora plantas para suavizar el contraste.

Blanco, gris perla, mostaza: Luminoso y actual. Paredes blancas, sofá gris perla y toques mostaza en cojines o sillón individual. Complementa con mesa de centro en madera clara para conservar frescura.

Checa estos diseños de salas con colores modernos.

¿Cuáles son los colores que nunca debes usar en la sala?

Los colores que no debes poner en la casa son los tonos pasteles que, aunque son hermosos y relajantes, no son buenos para las fachadas ni para la sala; tampoco uses colores brillantes como el rojo intenso o el amarillo, el blanco cálido, beige constructor o verde o marrón. En caso de que quieras colorear la sala, lo ideal es pintar una sola pared o detalles específicos.