7 diseños de gem nails que lucen bien en uñas cortas

Las gem nails están en tendencia y no es necesario colocar extensiones de uñas para lucir increíble con pedrería en tus manos. Las uñas cortas son perfectas para llevar este estilo, pues te aportan un aire glam y sofisticado.

Conoce cuáles son los 7 mejores diseños para lucir unas manos impecables y modernas durante esta temporada, además de la forma en la que podrás obtenerlos desde casa o pedirlos a tu manicurista de condianza.

Noticias Hidalgo del 25 de marzo 2026

Los 7 diseos de gem nails que están en tendencia

Acento minimalista

Es uno de los looks más sencillos de obtener, solo debes colocar una sola piedra pequeña en la base de la uña, muy cerca de la cutícula, para añadir el toque de brillo perfecto sobre una manicura nude o semitransparente.

Es un diseño que, además de sofisticado y elegante, puede lucirse en cualquier situación y momento, pues no pasará de moda.

Diseño gem nails de acento minimalista|Pinterest

Lluvia de cristales

Se consigue esparciendo minicristales de forma aleatoria sobre una base clara para crear un efecto de rocío que se ve espectacular debajo de la luz natural.

Lluvia de cristales para diseño gem nails|Pinterest

Francesa con joyas

Debes sustituir la clásica línea blanca por una hilera hecha con gemas diminutas que definirán la punta y aportarán elegancia pura.

Gem nails con diseño de uñas francesas|Pinterest

Gema central

Gem nails con una piedra central|Pinterest

Necesitas elegir una piedra un poco grande y con forma de rombo, gota o corazón y colocarla solo en el dedo anular sobre una base de gel sólida.

Constelaciones

Diseño de gem nails de constelaciones para un aspecto místico|Pinterest

Puedes usar piedras de diferentes tamaños y formas y colocarlas como si fueran estrellas sobre un esmalte azul noche o negro para un look místico.

Efecto aurora

Se consigue combinando gemas tornasol con un esmalte tipo glazed donut, para que el brillo sea sutil pero sumamente impactante. Es un look elegante que combina con todo y mezcla dos tendencias diferentes.

Gem nails con efecto aurora|Pinterest

Borde lujoso

Diseño gem nails de borde lujoso|Pinterest

Es un diseño clásico en el que bordearás solo un lateral de tus uñas con pequeños cristales del color de tu preferencia. Esto alargará visualmente tus dedos y lucirá aún más si tus uñas son cortas.

