7 diseños de gem nails que lucen bien en uñas cortas
Descubre cuáles son los 7 diseños de gem nails que lucen bien en uñas aunque sean cortas y cómo puedes adaptarlos según tu estilo personal y la ocasión
Las gem nails están en tendencia y no es necesario colocar extensiones de uñas para lucir increíble con pedrería en tus manos. Las uñas cortas son perfectas para llevar este estilo, pues te aportan un aire glam y sofisticado.
Conoce cuáles son los 7 mejores diseños para lucir unas manos impecables y modernas durante esta temporada, además de la forma en la que podrás obtenerlos desde casa o pedirlos a tu manicurista de condianza.
Noticias Hidalgo del 25 de marzo 2026
Los 7 diseos de gem nails que están en tendencia
- Acento minimalista
Es uno de los looks más sencillos de obtener, solo debes colocar una sola piedra pequeña en la base de la uña, muy cerca de la cutícula, para añadir el toque de brillo perfecto sobre una manicura nude o semitransparente.
Es un diseño que, además de sofisticado y elegante, puede lucirse en cualquier situación y momento, pues no pasará de moda.
- Lluvia de cristales
Se consigue esparciendo minicristales de forma aleatoria sobre una base clara para crear un efecto de rocío que se ve espectacular debajo de la luz natural.
- Francesa con joyas
Debes sustituir la clásica línea blanca por una hilera hecha con gemas diminutas que definirán la punta y aportarán elegancia pura.
- Gema central
Necesitas elegir una piedra un poco grande y con forma de rombo, gota o corazón y colocarla solo en el dedo anular sobre una base de gel sólida.
- Constelaciones
Puedes usar piedras de diferentes tamaños y formas y colocarlas como si fueran estrellas sobre un esmalte azul noche o negro para un look místico.
- Efecto aurora
Se consigue combinando gemas tornasol con un esmalte tipo glazed donut, para que el brillo sea sutil pero sumamente impactante. Es un look elegante que combina con todo y mezcla dos tendencias diferentes.
- Borde lujoso
Es un diseño clásico en el que bordearás solo un lateral de tus uñas con pequeños cristales del color de tu preferencia. Esto alargará visualmente tus dedos y lucirá aún más si tus uñas son cortas.