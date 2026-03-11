7 diseños de uñas 3D minimalistas para amas de casa; lucen increíbles en mujeres de 40 y 50 años

Es muy común que los manicures con textura contengan varios elementos o se hagan en uñas con gran extensión, lo cual no suele ser muy práctico si llevas una vida muy ajetreada. Sin embargo, también existen uñas 3D minimalistas que resultan ideales para amas de casa que quieren lucir algo innovador pero duradero.

Los siguientes diseños que te mostraremos son discretos y rejuvenecen las manos, por lo que pueden ser sumamente favorecedores para mujeres de 40 y 50 años.

7 ideas de uñas 3D minimalistas para amas de casa

1. En blanco

Comenzamos con uno de los mejores colores para alargar los dedos, estilizar las manos y rejuvenecer: el blanco. En este diseño, sobre una base con efecto 'milky' simplemente se agregó un poco de textura 3D abstracta y un par de piedras miniatura en cada uña.

2. Con dorado

|Crédito: Instagram. @zeeceebeauty

Una línea recta seguida de puntitos puede ser la clave para un manicure elegante, minimalista y favorecedor. Esto último se logra por la base en rosa muy clarito, que también resulta duradera porque ayuda a ocultar el crecimiento natural.

3. Rosa pastel con blanco

|Crédito: Instagram. @nashlynails.studio

Seguimos con el rosa muy claro y el blanco, pero esta vez combinados en un diseño tan discreto como hermoso. El toque en 3D está en una sola uña, con líneas texturizadas que dan la apariencia de una conchita marina.

4. Con una flor en 3D

|Crédito: Instagram. @astrnaillounge2017

Esta es una opción en uñas un poquito más largas, pero todavía con el look minimalista y que estiliza las manos; por tal razón puede ser muy favorecedor para mujeres de 40 y 50 años. La única decoración del diseño es una flor en tercera dimensión, pero también en color blanco.

5. Uñas 3D minimalistas con efecto mojado

|Crédito: Instagram. @alt.nailbar

El efecto mojado en las uñas se ve absolutamente hermoso, pero en realidad es bastante sencillo: simplemente consiste en agregar formas en 3D transparentes, como si fueran gotitas. Con una base tornasol como ésta, resulta irresistible.

6. Con toques metalizados

|Crédito: Instagram. @miragefrenchnails

Aquí se desafía lo convencional de dos maneras: por ser uñas 3D minimalistas y también por agregar toques metalizados sin que el resultado sea llamativo en exceso.

7. Lila con plateado

Finalizamos con un manicure tan original como minimalista. Los contornos de las uñas son metalizados, mientras el centro tiene un hermoso tono lila. Para hacerlo más original, tiene una piedra miniatura en cada una.