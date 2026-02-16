17 diseños de uñas coreanas aesthetic para mujeres de 40; son discretas, sofisticadas y bonitas

Si buscas un tipo de manicure eternamente juvenil, fresco y favorecedor, tenemos una lista de diseños de uñas coreanas aesthetic que resultan perfectas para mujeres de 40 en adelante. La mayoría de estas ideas son fáciles de mantener porque se hacen en uñas cortas, además de ser discretas y lucir hermosas.

17 ideas de uñas coreanas aesthetic para mujeres de 40 años

|Crédito: Instagram. @nail_friendlyyy

1. Con efecto acuarela

Comenzamos con un estilo romántico y típicamente femenino, el efecto acuarela. Independientemente del efecto que elijas, las uñas coreanas se caracterizan por tener un acabado súper brillante y pulido.

2. Combinación de tonos nude

|Crédito: Instagram. @herbee_nail

Los tonos nude se encuentran entre las opciones más favorecedoras porque estilizan las manos y dan un aspecto más juvenil. En uñas coreanas, esa cualidad se potencializa.

3. Uñas coreanas aesthetic y románticas

Este manicure con efecto aterciopelado nos hace pensar en una pieza de porcelana clásica con flores. Los tonos claros y los decorados muy tenues en dorado alargan los dedos.

4. Efecto jade

En general, los tonos claros y suaves ayudan a tener un look juvenil; sin embargo, si no quieres un nude o rosa, puedes recurrir a una tonalidad así de verde y añadirle un efecto que recuerde a la textura del jade.

5. Manicure cromado

|Crédito: Instagram. @monmayernails

No necesitas muchísimos decorados, simplemente con elegir tonos pasteles y darle un efecto fuera de lo común, como el cromo, puedes tener un manicure muy aesthetic y original.

6. En 'butter yellow'

En la actualidad, muchos diseños de uñas aesthetic tienen como tono predominante el amarillo mantequilla, y aquí tenemos un ejemplo. Para hacerlo más coqueto, se añadieron flores.

7. Puntas metálicas

Volvemos con los tonos pastel, pero ahora con un giro completamente fuera de lo común: puntas francesas mini en tono plateado.

8. Con dibujos de corazones

|Crédito: Instagram. @seasons_nails98

Los tonos nude y rosa claro tampoco tienen que lucir siempre igual; aquí, por ejemplo, se añadieron dibujos de corazones y puntitos, en un diseño que alterna tonalidades. Cabe mencionar que la forma squoval (cuadrada con bordes circulares) es muy popular en las uñas coreanas.

9. Con trazos minimalistas

Hay diseños que se ven increíbles sin requerir demasiado espacio en la uña, aquí tenemos un ejemplo. Sobre una base grisácea se hicieron algunos trazos muy sencillos en negro.

10. Como skincare coreano

Este diseño de manicure es tan natural, hermoso y limpio que nos hace pensar en las deseadas rutinas de skincare coreanas.

11. Con dibujos de frutitas

|Crédito: Instagram. @_hensalon

Así como las flores, las frutas son uno de los motivos decorativos más comunes en los trends de manicure coreano. Puedes incluirlas de manera minimalista.

12. Con figuras 3D

|Crédito: Instagram. @medialunanailsec

Las texturas, relieves y figuras 3D son otra decoración constante en las uñas coreanas aesthetic. Pero, antes de que te niegues a la idea, checa cómo esta tendencia se puede aplicar de manera sencilla y discreta.

13. Para uñas largas

Las uñas cortas son lo más frecuente en la estética coreana, pero también hay muchísimas opciones para quienes prefieren uñas largas. Este es un ejemplo, con puntas francesas y elegantes decoraciones en dorado.

14. En rojo

Al ser un color clásico, el rojo es uno de las mejores opciones en uñas para mujeres de 40 años en adelante; es infalible, elegante y versátil.

15. Uñas estilo 'jelly'

El estilo 'jelly' es un tipo de manicura en gel súper famosa en la estética coreana. Básicamente se trata de que la uña se vea tan brillante y pulida como si tuviera la textura y humedad de la gelatina.

16. Con destellos azules

|Crédito: Instagram. @tama.beauty.nail

Aquí tenemos otro ejemplo de manicure en que se empleó un tono distinto al nude o rosa, pero aplicado de manera minimalista y sofisticada.

17. Efecto "lechoso"

Al igual que el nude, el color blanco tiene la cualidad de alargar los dedos y estilizar las manos.