5 tonos de morado para uñas; van a la perfección con la primavera 2026 y son ideales para estilizar las manos
¡Estos son los mejores diseños de uñas en tonos morados para esta primavera 2026!
La primavera se ha comenzado a hacer sentir en todos lados y es que para muchas personas esta es una de sus temporadas favoritas pues además de tener un gran clima (fresco y no tan caluroso), las plantas y demás vegetación se encuentran en su mejor punto, lo que también genera una subida de ánimo.
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Hablando sobre las plantas, esta temporada suele ser muy colorida, por lo que te recomendaremos algunos tonos de morado que irán a la perfección con tus uñas y no solo eso, pues también harán que tus manos luzcan más estilizadas durante esta temporada del año.
Tonos de morado para uñas que puedes llevar en la primavera 2026
Los tonos morados para tu diseño de uñas puede ser una gran alternativa con los colores vibrantes de esta temporada, sobre todo, son una tendencia que la naturaleza ha fijado y la gran ventaja de este color, es que bien aplicado puede estilizar tus manos.
- Tonos lavanda y lila pastel: Estos colores son ideales para dar un aspecto suave, delicado y sobre todo combina a la perfección con las flores de esta estación del año.
@sedjames My favorite Spring trend 🥛 [Pr] Give me a good crelly polish over a pastel any day. This is lavender milks' pinker sibling. You can use this as a base color or build it up for a full milky mani. Use code sedjames to save Polish: @Cirque Colors Smitten #nails #diynails #milkynails #springnails #CirqueColors #nailinspo #almondnails #sedjames ♬ Bluest Flame - Selena Gomez & benny blanco
- Cloud Purle: Este tono que tira un poco a lila claro con gris es una gran opción con un acabado lechoso o cremoso, mismo que hoy en día es considerado como un “nude” moderno.
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- Malva y violeta suave: Estos tonos intermedios dan más profundidad y son llamativos manteniéndose al margen de lo discreto, llamados a ser uno de los tonos predilectos de esta primavera del 2026.
- Morado con glitter: Si bien, los tonos se están robando las miradas estos meses del año, detalles como el glitter ofrece otro tipo de vista que combina a la perfección con la primavera.
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- Milky Nails lavanda: Esta acabado semi-trasclúcido da un efecto limpio además de fresco, además de que destaca a la perfección con los colores de la temporada.
@opi Milky lavender nails by @Diana 🪻🤍 🐰 1 coat Funny Bunny 💜 1 coat Polly Want A Lacquer 🫧 1 coat Glazed N' Amused 💅 Finish with OPI Stay Shiny Top Coat #OPI #OPIObsessed #lavendernails #purplenails ♬ Pretty (Sped Up) - MEYY