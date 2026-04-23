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5 tonos de morado para uñas; van a la perfección con la primavera 2026 y son ideales para estilizar las manos

¡Estos son los mejores diseños de uñas en tonos morados para esta primavera 2026!

Uñas color morado para primavera 2026
|Imagen de Pinterest

Escrito por: André Gutiérrez

La primavera se ha comenzado a hacer sentir en todos lados y es que para muchas personas esta es una de sus temporadas favoritas pues además de tener un gran clima (fresco y no tan caluroso), las plantas y demás vegetación se encuentran en su mejor punto, lo que también genera una subida de ánimo.

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Hablando sobre las plantas, esta temporada suele ser muy colorida, por lo que te recomendaremos algunos tonos de morado que irán a la perfección con tus uñas y no solo eso, pues también harán que tus manos luzcan más estilizadas durante esta temporada del año.

Tonos de morado para uñas que puedes llevar en la primavera 2026

Los tonos morados para tu diseño de uñas puede ser una gran alternativa con los colores vibrantes de esta temporada, sobre todo, son una tendencia que la naturaleza ha fijado y la gran ventaja de este color, es que bien aplicado puede estilizar tus manos.

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