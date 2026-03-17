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7 diseños de uñas baby boomer que puedes usar en cortas o largas esta primavera 2026

Si quieres un manicure versátil que combine con todo, los diseños de uñas con efecto baby boomer son la mejor opción y seguirá arrasando entre las tendencias.

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Los diseños de uñas con efecto baby boomer que serán tendencia en 2026 son muy versátiles |Pinterest

Escrito por: Andrea Ávila | DR

El manicure baby boomer es una de las tendencias favoritas para quienes buscan lucir un estilo elegante, delicado con las manos y que se pueda usar en cualquier tipo de estructura. Y es que gracias a la sutileza de sus degradados, estos diseños de uñas son perfectos para recrearse con tonalidades contrastantes o suaves; en cuadradas mini o con punta almendrada para afinar los dedos visualmente.

Manicure tipo baby boomer: los 7 diseños de uñas que serán tendencia en primavera 2026

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7 diseños de uñas que se ven lindos en estructuras cortas y largas|Pinterest

  • Manicure inspirado en el atardecer. Otra inspiración que queda bellísima son los modelos que se inspiran en los colores de un atardecer frente a la playa. Los tonos protagonistas son el amarillo, rosa y naranja que suelen teñir al cielo.
  • Baby boomer con efecto brillante tipo french. Para darle cierta sofisticación al efecto baby boomer en los diseños de uñas, prueba con una punta francesa degradada y cubierta de capas con glitter en tus tonos preferidos.
  • Diseños de uñas degradadas a blanco y negro. Para un estilo mucho más formal que pueda usarse incluso en la oficina, el manicure "black and white" es infalible y se fusiona bien con otras técnicas. Un detalle que lo hace contrastar es poner la capa blanca con acabado lechoso.
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7 diseños de uñas que se ven lindos en estructuras cortas y largas|Pinterest

  • Baby boomer en color borgoña elegante. Los tonos como el vino y el borgoña aportan profundidad a las manos, haciéndolas ver sofisticadas en todo momento. Para equilibrar el resultado, pon la base en un tono similar al color de tu piel.
  • Diseños de uñas combinadas en tonos pastel. De todas las tendencias en manicure que veremos durante la primavera 2026, están los colores pastel que le favorecen a todas. Elige dos tonalidades y mezcla con la técnica de degradado tan característica del baby boomer.
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7 diseños de uñas que se ven lindos en estructuras cortas y largas|Pinterest

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