7 diseños de uñas baby boomer que puedes usar en cortas o largas esta primavera 2026

El manicure baby boomer es una de las tendencias favoritas para quienes buscan lucir un estilo elegante, delicado con las manos y que se pueda usar en cualquier tipo de estructura. Y es que gracias a la sutileza de sus degradados, estos diseños de uñas son perfectos para recrearse con tonalidades contrastantes o suaves; en cuadradas mini o con punta almendrada para afinar los dedos visualmente.

Manicure tipo baby boomer: los 7 diseños de uñas que serán tendencia en primavera 2026

Con azul y morado para un acabado único . Si buscas un estilo fuera de lo común, la fusión de esmalte azul con morado crea un degradado precioso que se roba todas las miradas.



. Si buscas un estilo fuera de lo común, la fusión de esmalte azul con morado crea un degradado precioso que se roba todas las miradas. Diseños de uñas baby boomer clásicas en color blanco. En caso de que sí te gusten los diseños de uñas clásicos, entonces la versión original del baby boomer con una fusión de nudes y blancos se volverá tu consentido de la temporada primavera 2026

7 diseños de uñas que se ven lindos en estructuras cortas y largas|Pinterest

Manicure inspirado en el atardecer . Otra inspiración que queda bellísima son los modelos que se inspiran en los colores de un atardecer frente a la playa. Los tonos protagonistas son el amarillo, rosa y naranja que suelen teñir al cielo.



. Otra inspiración que queda bellísima son los modelos que se inspiran en los colores de un atardecer frente a la playa. Los tonos protagonistas son el amarillo, rosa y naranja que suelen teñir al cielo. Baby boomer con efecto brillante tipo french . Para darle cierta sofisticación al efecto baby boomer en los diseños de uñas , prueba con una punta francesa degradada y cubierta de capas con glitter en tus tonos preferidos.



. Para darle cierta sofisticación al , prueba con una punta francesa degradada y cubierta de capas con glitter en tus tonos preferidos. Diseños de uñas degradadas a blanco y negro. Para un estilo mucho más formal que pueda usarse incluso en la oficina, el manicure "black and white" es infalible y se fusiona bien con otras técnicas. Un detalle que lo hace contrastar es poner la capa blanca con acabado lechoso.

7 diseños de uñas que se ven lindos en estructuras cortas y largas|Pinterest

Baby boomer en color borgoña elegante . Los tonos como el vino y el borgoña aportan profundidad a las manos, haciéndolas ver sofisticadas en todo momento. Para equilibrar el resultado, pon la base en un tono similar al color de tu piel.



. Los tonos como el vino y el borgoña aportan profundidad a las manos, haciéndolas ver sofisticadas en todo momento. Para equilibrar el resultado, pon la base en un tono similar al color de tu piel. Diseños de uñas combinadas en tonos pastel. De todas las tendencias en manicure que veremos durante la primavera 2026