9 diseños de uñas de gel moldeable que se usan en todas las ocasiones: salidas, oficina y hasta fiestas

Aunque actualmente existen muchas tendencias en diseños de uñas que marcan tendencia este 2026, hay un estilo que además de que tiene una apariencia preciosa, es bastante útil para darle vida a modelos que salen de lo tradicional. Se trata del manicure con gel moldeable, un material con el que pueden hacerse relieves, texturas y hasta miniaturas en 3D, todas conservando la elegancia para usar en la oficina o salidas casuales.

Lo mejor es que este tipo de esmaltes que cada vez son más populares, poseen una versatilidad única que permite hacerlo en cualquier forma imaginable; largas o cortas; cuadradas o almendradas para manos delicadas. Y al ser relativamente sencillo de trabajar, cualquier manicurista puede combinar con colores, texturas y acabados, dando como resultado versiones de "nail art" originales y que casi nadie lleva.

Uñas que combinan con todo: 9 diseños de gel moldeable que son versátiles y hermosas

Almendradas cortas en color verde .

. Manicure rojo y rosa con detalles en gel moldeable.

9 diseños de uñas hechos con gel moldeable que serán tendencia en la primavera 2026|Pinterest

Diseños de uñas tornasol con "gotas de agua" .

. Nude con relieves metalizados.

Diseños de uñas inspirados en el mar con detalles en gel moldeable .

. Manicura tipo "matcha" con cubitos de hielo.

Cortas en diferentes colores con relieves irregulares .

. Diseños de uñas tipo "coquette" en 3D

Manicure primaveral con catarinas y agua.

¿Qué es el gel moldeable en los diseños de uñas?

Tal y como lo dice en su nombre, el gel moldeable de manicure es un tipo de esmalte con textura viscosa y densa que sirve para crear distintas formas sobre los diseños de uñas. De acuerdo con información de L'Oreal Paris, es una fórmula que puede usarse tanto en la base como constructor para estilos en relieves o en tercera dimensión.

Además de lo lindo que se ve para crear estilos realistas, una ventaja de este material es que proporciona resistencia. Así que esta técnica de belleza resulta una excelente alternativa para lucir manos impecables en todo momento e incluso ayuda a quienes se muerden las uñas a ir desprendiéndose de este hábito porque no son tan fáciles de astillar como cuando están al natural.