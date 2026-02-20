7 diseños de uñas que quedan muy bonitas encapsuladas: ideas que te harán ver elegante

Llevar uñas encapsuladas te hará ver más elegante y con estilo, aunque hacerlas pueda tomar un poco de tiempo. Por eso, si quieres elegir desde el inicio un diseño que realmente valga la pena y que puedas usar tanto en la oficina como en tu día a día, tienes que checar estas siete propuestas que quedan hermosas.

Ya sea que las pidas en acrílico o en gel, las uñas encapsuladas son muy versátiles al momento de elegir diseño, ya que el acabado transparente permite jugar con distintos estilos , colores y detalles.

Los mejores diseños de uñas encapsuladas elegantes que se ven hermosas

Nude con hoja de oro minimalista: Se aplica una base nude (rosa palo, beige o tono lechoso). Antes de sellar, se ponen pequeños fragmentos de hoja de oro distribuidos de forma sutil. Luego se encapsula con acrílico transparente, se lima para dar forma y se finaliza con top coat brillante.

Lleva unas uñas encapsuladas con dorado.|(ESPECIAL/Pinterest)

Francesa encapsulada moderna: Se realiza la punta francesa en blanco o tono lechoso. Se pueden agregar líneas finas o glitter muy discreto. Después se encapsula con acrílico cristalino para aportar profundidad, se da forma con limado y se sella con brillo.

Usar uñas francesas encapsuladas con flores es ideal para eventos en el jardín.|(ESPECIAL/Pinterest)

Flores secas delicadas: Sobre una base clara o transparente se colocan pequeñas flores secas con ayuda de una pinza. Se acomodan cuidadosamente y se encapsulan con acrílico transparente. Finalmente, se lima y se aplica sellador.

Las uñas largas cuadrdas encapsuladas se pueden diseñar con flores de colores.|(ESPECIAL/Pinterest)

Efecto mármol en tonos neutros: Se aplica una base blanca, beige o gris claro. Con un pincel fino se trazan vetas suaves en gris o café para simular el mármol. Antes de que el diseño seque por completo, se encapsula con acrílico transparente, se lima y se sella.

Así luce el efecto mármol en uñas encapsuladas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Glitter encapsulado degradado: Se aplica glitter fino en la punta o desde la base en efecto degradado, difuminándolo suavemente. Luego se encapsula con acrílico transparente para dar profundidad, se moldea la uña y se finaliza con top coat.

Un nuevo diseño de uñas encapsuladas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Baby boomer encapsulado: Se difumina acrílico rosa en la base y blanco en la punta hasta lograr un degradado suave. Posteriormente, se encapsula con acrílico cristal para aportar estructura, se lima cuidadosamente y se sella con brillo.

Diseños de uñas encapsuladas que te harán ver hermosa.|(ESPECIAL/Pinterest)

Líneas geométricas minimalistas: Sobre una base nude o lechosa se dibujan líneas finas en blanco, dorado o negro con un pincel liner. Una vez seco el diseño, se encapsula con acrílico transparente, se lima para perfeccionar la forma y se aplica top coat brillante o mate.

¿Las uñas encapsuladas se ven mejor en cortas o largas?

Las uñas encapsuladas lucen mejor en diseños largos, debido a que se usa acrílico o gel transparente que permitirá hacer diseños en él. Sin embargo, la creatividad de cada persona es el límite y es posible también hacer uñas cortas encapsuladas que se ven espectaculares.