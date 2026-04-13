7 diseños de uñas efecto perla rosado que está de moda en abril de 2026: te verás cute

Las tendencias en diseños de uñas para 2026 siguen evolucionando a pasos agigantados y cada vez hay más estilos que todas quieren usar para verse fenomenales de pies a cabeza. Y una de las tonalidades que está ganando fuerza, es el rosa aperlado, un tono que combina lo mejor de dos efectos para darle vida a preciosos modelos que pueden usarse en cualquier ocasión porque son muy versátiles.

Uñas en tendencia para abril 2026: los diseños color rosa tipo perla que le favorecen a todas

Con efecto lechoso y aplicaciones brillantes . La técnica de manicure que combina la base tipo lechosa con el brillo es un acierto seguro para quienes buscan embellecer sutilmente sus manos. Tiene como ventaja que puede usarse en estilo sencillo o elevarlo con pequeñas aplicaciones de piedras radiantes que aportan luminosidad.



. La técnica de manicure que combina la base tipo lechosa con el brillo es un acierto seguro para quienes buscan embellecer sutilmente sus manos. Tiene como ventaja que puede usarse en estilo sencillo o elevarlo con pequeñas aplicaciones de piedras radiantes que aportan luminosidad. Punta francesa renovada con rosa pastel y acabado perla. Si hablamos de diseños de uñas que no pasan de moda y se pueden renovar cada temporada, está la punta francesa que combina con todo

7 diseños de uñas con efecto rosa aperlado que serán tendencia en abril 2026|Pinterest

Diseños de uñas almendradas y rosas glaseadas . Si lo que buscas es usar diseños de uñas que afinen visualmente los dedos, la punta almendrada es la mejor para ti



. Si lo que buscas es usar Manicure rosa corto con "polka dot" en color blanco. Otra de las tendencias en manicure que están arrasando en la temporada de primavera 2026, es la técnica de "polka dot" o lunares, que se ve lindísima en cualquier fusión. Con el rosa esto no podría ser diferente pues queda muy tierno, en especial cuando los puntos se hacen en opciones claras como el blanco.

7 diseños de uñas con efecto rosa aperlado que serán tendencia en abril 2026|Pinterest

Rosa aperlado con efecto holográfico . El tono rosa aperlado que muchas aman porque suaviza la piel, queda todavía mejor cuando se mezcla con destellos de esmaltes holográficos que cambiar dependiendo de la luz. Esta es una inspiración perfecta si quieres un look llamativo pero no sobrecargado.



. El que cambiar dependiendo de la luz. Esta es una inspiración perfecta si quieres un look llamativo pero no sobrecargado. Diseños de uñas con relieves de gel moldeable en tonos rosas . Si buscas algo que salga de lo tradicional y refleje tu personalidad creativa, prueba con el manicure rosa tipo perla que tiene relieves hechos con gel moldeable . Las opciones para darle forma son infinitas, aunque ahora que va a empezar la temporada vacacional, puedes intentar con conchitas y flores.



. Si buscas algo que salga de lo tradicional y refleje tu personalidad creativa, prueba con . Las opciones para darle forma son infinitas, aunque ahora que va a empezar la temporada vacacional, puedes intentar con conchitas y flores. Manicure minimalista con efecto "jelly". En caso de que prefieras algo discreto, los diseños de uñas minimalistas serán tus mejores aliados de belleza en todo 2026