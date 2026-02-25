8 diseños de uñas almendradas delicadas: se te verán las manos de princesa

Existen muchas mujeres que, al momento de elegir los diseños de uñas perfectos, buscan estilos que sean elegantes y le den un toque de delicadeza a toda su imagen. Y uno de los modelos que nunca fallan cuando se quiere proyectar un aire sofisticado son las puntas almendradas, pues además de que pueden hacerse con cualquier técnica, cumplen con la función de estilizar las manos y las hace ver preciosas.

Esto ya que como su nombre lo dice, esta forma es ligeramente puntiaguda y emula la silueta de una almendra; el resultado son dedos alargados visualmente y hasta hace que parezcan de princesa cuando se usan anillos. Lo mejor es que es posible darles cualquier color, ya sea en tonos vibrantes para salidas casuales o en esmaltes tenues para ir al trabajo y verte formal.

Uñas almendradas: 8 diseños que alargan los dedos y harán que tus manos se vean hermosas

Punta francesa clásica con acabado brillante .

. Diseños de uñas almendradas combinadas con efecto ojo de gato.

Almendradas con efecto redondeado con la técnica de "glazed nails" .

. Manicure nude liso con pequeñas aplicaciones brillantes en toda la estructura.

Diseños de uñas con efecto holográfico en tonos champán .

. Punta almendrada con rosa suave y detalles de estrellas.

Manciure tipo "baby boomer" para combinar dos colores y lucir como una princesa .

. Diseños de uñas almendradas con esmaltes mauve para unas manos románticas y delicadas.

¿A quién le quedan bien las uñas almendradas?

Esta estructura de manicure es famosa por lo favorecedora que es para todas, ya que sin importar si se pone en manos pequeñas o grandes, siempre cumple con el propósito de crear una apariencia mucho más estilizada. Además, de acuerdo con un artículo de Bristish Vogue, es sumamente versátil y queda bien para cualquier ocasión.

Es por esto que estos diseños de uñas se han vuelto los preferidos de todas las que quieren verse sofisticadas, pero al mismo tiempo demostrar que están acorde con las tendencias del momento. Así que no es raro que estos modelos los luzcan celebridades y hasta personalidades de la realeza.