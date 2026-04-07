5 diseños de uñas ideales para uñas chiquitas y modernas

Cuando pensamos en “nail art”, imaginamos que para disfrutar de esos diseños de uñas es necesario usar una manicura muy larga, ya que se tendrá el suficiente espacio para hacer diseños creativos y llenos de mucho color, pero no es así.

Javier Alatorre presenta la nueva era informativa con Azteca Noticias

Si sueles preferir usar uñas chiquitas, no te preocupes, porque te vamos a detallar 5 estilos diferentes que son ideales para ese tipo de manicuras, así que no te pierdas todas las opciones modernas.

¿Qué diseños de uñas cortas usar?

Si tienes las uñas chiquitas, no debes preocuparte, puesto que puedes usar diseños de uñas originales, empleando estilos creativos de todo tipo. Para que lo consideres en tu próxima visita al salón de uñas, considera usar las siguientes opciones que son ideales para la longitud y modernas:

Francés invertido en tonos chocolate y caramelo : Una versión moderna del francés, donde consiste en colocar los tonos oscuros y encima añadir una línea de otro color lo más cerca de la cutícula.

: Una versión moderna del francés, donde consiste en colocar los tonos oscuros y encima añadir una línea de otro color lo más cerca de la cutícula. Glitter degradado en una sola uña : Consiste en colocar el glitter concentrado en la punta para difuminarlo hacia abajo.

: Consiste en colocar el glitter concentrado en la punta para difuminarlo hacia abajo. Líneas minimalistas en vertical : Puedes colocar una base sólida y encima añadir una línea vertical, ya sea de un color vivo o con efectos metálicos.

: Puedes colocar una base sólida y encima añadir una línea vertical, ya sea de un color vivo o con efectos metálicos. Animal print : Ya sea que pidas el clásico diseño de leopardo, pero puedes escoger estampado de vaca, de venado o de tigre.

: Ya sea que pidas el clásico diseño de leopardo, pero puedes escoger estampado de vaca, de venado o de tigre. Degradado en tonos cálidos: Para lograr el efecto puedes usar el estilo ombré, que se destaca por hacer degradados de la punta a la cutícula con diversos colores.

¿Qué forma de uñas queda bien con las cortas?

Si tienes las uñas chiquitas, es importante que identifiques qué forma es la mejor, ya que con ellas lograrás obtener un estilo más sofisticado y femenino en tus manos. Por lo que se recomienda solicitar las formas ovaladas; si eres fan de las cuadradas, puedes solicitarlas, pero con los bordes redondeados.

La ventaja de los diseños de uñas anteriores es que son alternativas modernas que son ideales a longitudes cortas en las manicuras, permitiendo que tengas un aspecto más estilizado y juvenil. No esperes más y pídeles en tu próxima visita al salón de belleza.