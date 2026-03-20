7 diseños de uñas que son hermosos y pueden usar las mujeres morenas en marzo 2026
A cada tono de piel le favorecen ciertos colores y en el mundo de la manicura no es la excepción, por lo que estos son los colores que te harán ver espectacular
Elegir correctamente el color de tus uñas con base en el tono de tu piel es un gran acierto, pues lucirás espectacular y te combinarán con tus diferentes looks. Para lucir unas manos espectaculares en marzo 2026, traemos los 7 diseños que pueden usar las mujeres morenas y que resalten sobre las demás. Estos son los modelos de manicura que quedan perfectos para la oficina y se les ve bien a todas.
Con la llegada de la primavera y el calor, incita a ir a la playa, por lo que muy seguramente regresarás más bronceada de lo normal. Es por ello que hay colores que resaltan tu tono de piel o las pequeñas quemaduras por el sol, como lo son los tonos nude u otros más vibrantes como el morado y el rojo. Estas son las decoraciones de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para marzo de este año.
Los diseños de uñas para mujeres morenas
1. Lila: Un color que roba miradas y que puedes elegir desde un tono pastel hasta uno metálico. Es una buena opción para lucir en la primavera.
2. Amarillo: Uno de los colores que más les va a las mujeres morenas. Puedes elegir los tonos que más te convengan, aunque el portal Glamour 25 recomienda que sea amarillo mostaza.
3. Turquesa: Uno de los colores que podrás utilizar en esta primavera-verano, sobre todo en la playa, ya que asimila al color del mar.
4. Plata: Un diseño de uñas que puedes llevar tanto de día como de noche. Puedes optar por el acabado que mejor te convenga.
5. Colores nude: Los tonos que le van bien a todo tono de piel y combinan con cualquier look. Puedes escoger desde una amplia gama de paleta de colores.
6. Coral: Un tono anaranjado que luce espectacular en las mujeres morenas o bronceadas y, lo mejor de todo, es un color muy veraniego.
7. Beige. Es uno de los colores incondicionales de las mujeres morenas. Un plus sería agregarle toques plateados o aperlados.