Elegir correctamente el color de tus uñas con base en el tono de tu piel es un gran acierto, pues lucirás espectacular y te combinarán con tus diferentes looks. Para lucir unas manos espectaculares en marzo 2026, traemos los 7 diseños que pueden usar las mujeres morenas y que resalten sobre las demás. Estos son los modelos de manicura que quedan perfectos para la oficina y se les ve bien a todas.

Con la llegada de la primavera y el calor, incita a ir a la playa, por lo que muy seguramente regresarás más bronceada de lo normal. Es por ello que hay colores que resaltan tu tono de piel o las pequeñas quemaduras por el sol, como lo son los tonos nude u otros más vibrantes como el morado y el rojo. Estas son las decoraciones de uñas: las 3 últimas y hermosas tendencias para marzo de este año.

Los diseños de uñas para mujeres morenas

1. Lila: Un color que roba miradas y que puedes elegir desde un tono pastel hasta uno metálico. Es una buena opción para lucir en la primavera.

7 diseños de uñas que son hermosos y pueden usar las mujeres morenas en marzo 2026|Pinterest

2. Amarillo: Uno de los colores que más les va a las mujeres morenas. Puedes elegir los tonos que más te convengan, aunque el portal Glamour 25 recomienda que sea amarillo mostaza.

7 diseños de uñas que son hermosos y pueden usar las mujeres morenas en marzo 2026|Pinterest

3. Turquesa: Uno de los colores que podrás utilizar en esta primavera-verano, sobre todo en la playa, ya que asimila al color del mar.

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4. Plata: Un diseño de uñas que puedes llevar tanto de día como de noche. Puedes optar por el acabado que mejor te convenga.

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5. Colores nude: Los tonos que le van bien a todo tono de piel y combinan con cualquier look. Puedes escoger desde una amplia gama de paleta de colores.

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6. Coral: Un tono anaranjado que luce espectacular en las mujeres morenas o bronceadas y, lo mejor de todo, es un color muy veraniego.

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7. Beige. Es uno de los colores incondicionales de las mujeres morenas. Un plus sería agregarle toques plateados o aperlados.