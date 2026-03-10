7 diseños de uñas cortas que son perfectos para la oficina y se ven bien en todos los tonos de piel

De la gran variedad de tipos de manicure que están en tendencia para 2026, los diseños de uñas cortas que son sencillos han ido ganando popularidad. Y es que además de lo hermosas que lucen y lo cómo que es llevarlas, también son una excelente opción para usarse en la oficina por lo mucho que favorecen a todas las pieles y desbordan elegancia por sí mismas.

Uñas para ir a la oficina: 7 diseños que son elegantes y se pueden usar en el trabajo

Punta cuadrada nude con french invertido . Para quienes prefieren los modelos minimalistas, pero que no sean aburridos, el french invertido es una apuesta segura . La base debe ser de un tono suave como el nude y la línea de los bordes algo que destaque, como el dorado.



Con la llegada de la primavera 2026, el manicure colorido está entre los más pedidos

Con efecto aperlado . El manicure aperlado se caracteriza por tener un brillo suave que le da luminosidad a las manos. Cuando se fusiona con efectos lechosos, se convierte en diseños de uñas cortas para la oficina .



Diseños de uñas tipo aura. Que algo sea sofisticado no significa que deba caer en lo simple, así que un modelo que queda precioso es el efecto aura. Combina dos tonalidades contrastantes para verte radiante.

Azul elegante tipo pintura . Aparte del negro, el azul es uno de los tonos más versátiles para usarse en los diseños de uñas cortas que se ven sofisticados en pieles claras y morenas



Lilas estilo "sirena". El brillo nunca es suficiente en el manicure, en especial cuando hay inspiración en las sirenas. Puede combinarse con varios tonos pastel, aunque en lila se ve impecable.

Diseños de uñas sofisticados efecto carey. Si te gusta el animal print, pero no te atreves a llevarlo en tus diseños de uñas para la oficina, dale una oportunidad al acabado carey que es similar solo que más elegante y queda bien para ir al trabajo.