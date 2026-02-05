17 diseños de uñas cortas con perlas perfectas para la oficina; son refinadas, elegantes y discretas

Inevitablemente, las perlas son referente de elegancia clásica y glamour discreto; ya sea que las uses en forma orgánica o sintética, pueden volver más refinado tu look en segundos. Por suerte esto también lo puedes llevar en tu manicure . Aquí te mostramos algunos diseños de uñas cortas con perlas.

Las siguientes ideas son discretas por su tamaño y en la mayoría de los casos también por su diseño; sin embargo, llaman la atención por su estilo refinado.

17 diseños de uñas cortas con perlas. ¡Llévalas en la oficina!

|Crédito: Instagram. @ar.nailsroom_

1. Uñas francesas con perlas

Las uñas francesas son uno de los estilos más atemporales y elegantes que puedes elegir y, si le añades perlas de manera estratégica, elevas todavía más el look.

2. Con violeta

|Crédito: Instagram. @lunitas_magicnails

Esta idea nos gustó porque, si bien emplea un tono llamativo, solo está integrado en algunas uñas para dar equilibrio; piedritas de diferente tamaño están distribuidas en otras uñas con fondo nude.

3. Con efecto milky

¿Blanco sobre blanco? Claro que se puede. Este efecto "lechoso" con puntas francesas mini se ve mucho más glamoroso por las perlas situadas en la base de un par de uñas.

4. Con relieve de conchitas

En el manicure con perlas es muy común que la temática también involucre textura en forma de conchitas. En este diseño hay relieve de ese estilo, pero de manera muy discreta.

5. Uñas blancas con perlas

Tenemos otro ejemplo con una base blanca, sin mayor detalle que tres perlitas en cada una de las uñas. La forma es ovalada, pero la longitud se mantiene pequeña.

6. Con puntas francesas rojas

|Crédito: Instagram. @knbeauty.pr

Si te gustó la idea de ponerle perlas a tu manicura francesa pero quieres un giro más, aquí lo tienes: puntas rojas para darle un toque extra de elegancia.

7. Con relieve

|Crédito: Instagram. @nailartbyqueenie

Aquí, las piedritas están integradas en un diseño que parece ser parte de una formación natural. Es fuera de lo común, pero refinado y discreto.

8. Uñas minimalistas con perlas

A veces no necesitas nada más que un detalle mínimo en tus uñas nude relucientes. Una sola perla puede bastarte.

9. Con brillo extra

|Crédito: Instagram. @mydumbnails

Con el suficiente cuidado, un manicure con perlas puede convivir con otras piezas como piedritas doradas y brillo. Este es el ejemplo perfecto: los elementos dorados son muy pequeños y el brillo es sutil, apenas visible sobre la base de las uñas.

10. Con temática marina

En este diseño la temática marina se llevó un paso más allá con ayuda de las piedras y la textura, pero no llama excesivamente la atención porque el tono turquesa es muy tenue.

11. Al estilo Barbie

Para un look típicamente 'girly' checa estas uñas cortas con perlas, cuya base es de tonalidad rosa chicle.

12. Uñas con perlas y en tonos nude

Aquí tenemos otra forma de emplear los tonos nude contrastando con perlitas. La tonalidad de la base varía entre una uña y otra.

13. En gris

|Crédito: Instagram. @nailroom.annie

Una vez más, los tonos grises nos demuestan su versatilidad y belleza para un manicure que destaque por su elegancia en la oficina.

14. Manicure tornasolado

Este diseño nos gustó por romántico y coqueto, pero discreto: al hallarse en uñas cortas, aunque tienes textura y efecto tornasol no llama demasiado la atención.

15. En miniatura

|Crédito: Instagram. @nailartistkay

El famosísimo efecto 'cat eye' se hace presente en este diseño, acompañado de perlas en miniatura a la altura de las puntas. Si buscas un manicure minimalista para la oficina, puede ser tu mejor opción.

16. Uñas cortas con perlas al estilo 'old money'

Aquí podemos ver un diseño más cargado, pero también lleno de elegancia y que se mantiene en uñas cortas. Las perlas acaparan la superficie de una sola uña, mientras en el resto se hace una combinación de blanco, negro y dorado.

17. Perlas simuladas

Si te gusta la idea de usar uñas cortas con perlas pero todavía no te animas a incluir piedritas en tu manicure por miedo a que se caigan, ¿por qué no simularlas? El efecto "glaseado" como fondo ayuda muchísimo.