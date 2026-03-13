7 diseños de uñas nude con dorado que se ven bien incluso en tiempos de primavera
A pesar de que en los colores vibrantes suelen ser protagonistas durante las épocas de calor, estos diseños de uñas en tonalidades nude sí quedan muy bien.
De todas las tendencias en manicure que están arrasando en primavera 2026, hay muchas inspiraciones coloridas y que lucen fabulosas. Aun así, lo cierto es que este estilo no es para todas, ya muchas prefieren los diseños de uñas discretos y elegantes en tonos nude y dorado, en especial cuando se quieren usar en el trabajo o en ocasiones más formales que requieren de cierta sobriedad.
¿Las uñas nude se pueden usar en primavera? 7 diseños que sí se ven bien en los días de calor
- Tipo mauve con baño de escarcha dorada. Si no quieres los clásicos beige o marfil, puedes probar con esmaltes nude de acabado mauve, que por su calidez la dará calidez inmediatamente a las manos. Para complementar solo agrega un baño de glitter con gel que tenga partículas de brillo.
- Manicure tipo azulejo con patrones dorados y nude. Este estilo se inspira en los patrones decorativos que traen los azulejos de cerámica, pero adaptándose al estilo de diseños de uñas minimalistas que triunfarán en primavera 2026.
- Punta cuadrada con french invertido en tono gold. Si bien la punta francesa es un clásico que no pasa de moda y siempre se ve bien, es otra de las alternativas que se pueden renovar con detalles atrevidos. Una apuesta imperdible es en estructuras cuadradas, poniendo un gel nude liso y hacer una punta dorada en la parte inferior.
- Diseños de uñas con corazones brillantes. No importa que ya haya pasado San Valentín, pues en realidad el manicure romántico se puede llevar todo el año y en versiones sofisticadas en nude y dorado, como las que incluyen pequeños corazones que le dan brillo a las manos.
- Manicure nude clásico con efecto de encapsulado dorado. La técnica de encapsulado con gel se ha convertido en una de las favoritas para 2026 y con ella se pueden hacer hermosos modelos de "nail art" que combinan la elegancia del nude con la vitalidad del dorado.
- Con efecto metalizado en tono brillante intercalando con nude lechoso. En caso de que prefieras algo más atrevido, dale una oportunidad a las inspiraciones que alternan los modelos en cada dedo para un acabado único. Pon una uña completamente dorada, otra nude aterciopelado y otra fusionando ambas opciones.
- Diseños de uñas almendradas tipo francesa con glitter dorado. Es más que sabido que la punta almendrada estiliza las manos al instante y le da un aire delicado a cualquier look, pero también funciona perfecto para hacer reinterpretaciones del manicure francés con escarcha dorada y base clara.