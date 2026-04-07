Las uñas rojas son uno de los mejores diseños en la manicura, ya que el color es atemporal y se adapta a cualquier estilo, por lo que si optas por ellas, te verás hermosa en este abril de 2026. Sin duda, el tono no pasará desapercibido al ser imponente y llamativo. Estas son las últimas 3 tendencias para este mes.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas rojas son elegantes y lucen limpias, tanto en formas cortas y cuadradas como largas. El modelo de la manicura debes basarlo en tu look de todos los días, ya que se ven bien si las llevas de lunes a domingo o para una ocasión especial. Estos son los 9 diseños para Pascua que puedes usar todo abril: son preciosos y originales.

Los 7 diseños de uñas rojas

1. Puntos: Este diseño de uñas rojas con puntas es muy fresco porque se asimila a las fresas, fruta fresca que tiene mayor producción durante la primavera; es decir, de marzo a junio, aproximadamente.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

2. Cereza: Este tipo de tonalidad hará que tu diseño se vea elegante, siempre y cuando optes por un modelo corto y pulido.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

3. Efecto aura: El también conocido como efecto ombré es una de las tendencias en la manicura, por lo que es una buena idea llevarlo en uñas rojas.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

4. Mate: Un diseño minimalista y muy chic que debes probar alguna vez, y abril se presta para hacerlo.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

5. French: Puedes llevar el cuerpo de la uña al natural o con colores rosa y nude, para después en la punta agregar el rojo, que puede ir en el tono que más te convenga.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

6. Efecto ojo de gato: Este diseño se hace con un tipo especial de esmaltes, para darle un acabado brillante y elegante.

7 diseños de uñas rojas que se ven hermosas en abril de 2026: te encantarán|Pinterest

7. Estampados: Puedes agregarle a tu diseño estampados de corazones o flores en cualquier tipo de forma, ya sean cortas, cuadradas, almendra o hasta stiletto.