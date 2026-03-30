9 diseños de uñas de Pascua que puedes usar todo abril: son preciosas y originales

Las festividades por la época de primavera se vuelven el pretexto perfecto para experimentar con la imagen y atreverse a probar nuevos estilos. Y una forma de hacerlo es a través de los diseños de uñas que se inspiran en las fechas de Pascua, pero que no son tan obvias y en realidad pueden usarse en cualquier momento, posicionándose entre las tendencias de belleza que arrasarán en 2026.

Uñas que serán tendencia en abril 2026: los diseños más bonitos inspirados en Pascua

Con flores minimalistas . Durante la temporada de primavera / verano 2026, los diseños de uñas florales quedan preciosos



. Diseños de uñas nude con detalles tiernos . Si lo que quieres es un modelo que estilice tus manos y luzca sofisticado, el manicure nude es la mejor opción . Para que no sea aburrido y se vea temático, agrega algunos puntitos y corazones de diferentes colores.



. Si lo que quieres es . Para que no sea aburrido y se vea temático, agrega algunos puntitos y corazones de diferentes colores. Manicure creativo con caritas felices. Para las que prefieren demostrar su lado ingenioso en los looks, los diseños de uñas que tienen caritas felices son infalibles para Pascua. Pueden ser las clásicas "happy face" en color amarillo o algo más discreto poniendo solo los ojitos y la boca.

9 diseños de uñas inspirados en la Pascua que le favorecen a todas|Pinterest

Con punta francesa irregular . El modelo french sigue arrasando en las tendencias de diseños de uñas para 2026 porque se reinventa muy fácil y ya hay infinidad de opciones para usarlo sin verte anticuada. Una alternativa que no falla es cuando la clásica punta blanca se cambia por formas onduladas en varios tonos.



. y ya hay infinidad de opciones para usarlo sin verte anticuada. Una alternativa que no falla es cuando la clásica punta blanca se cambia por formas onduladas en varios tonos. Diseños de uñas en colores pastel . De todos los esmaltes que se están llevando en el manicure en esta temporada, los colores pastel son de los favoritos porque le quedan a cualquier piel



. De todos Estilo "huevos de Pascua". Una inspiración más llamativa, son los diseños de uñas que recrean las formas de los huevos de Pascua, que van sobre una base clara y tienen rayas, puntos y grecas.

9 diseños de uñas inspirados en la Pascua que le favorecen a todas|Pinterest

Cortas en color azul y rosa brillante . Para esas veces que te cuesta trabajo decidirte por una sola opción, puedes recurrir a los diseños de uñas para Pascua que van en rosa y azul alternados. Esta versión es ideal para combinar con atuendos frescos porque son tonos que van con todo.



. Para esas veces que te cuesta trabajo decidirte por una sola opción, puedes recurrir a los que van en rosa y azul alternados. Esta versión es ideal para combinar con atuendos frescos porque son tonos que van con todo. Tipo "mix and match" con puntos y rayas . Otra inspiración para que tu manicure se vea creativo y muy original, son los conceptos "mix and match" que básicamente consisten en hacer formas diferentes por cada uña. Las combinaciones imperdibles son el polka dot y las líneas coloridas.



. Otra inspiración para que tu manicure se vea creativo y muy original, son los conceptos "mix and match" que básicamente consisten en hacer formas diferentes por cada uña. Las combinaciones imperdibles son el polka dot y las líneas coloridas. Diseños de uñas francesas invertidas fuera de lo común. El manicure francés elegante ya no se lleva solo con una punta blanca, sino que también en los modelos de french que invierten las siluetas y las reemplazan con "polka dot"