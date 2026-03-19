7 diseños de uñas con punta francesa perfectas para esta primavera 2026: hay diferentes estilos
Si prefieres los estilos discretos para lucir unas manos radiantes, entonces los diseños de uñas con punta francesa renovada se volverán tu mejor complemento.
Aunque las tendencias en diseños de uñas 2026 surgen con rapidez y cada temporada hay nuevas técnicas que se posicionan entre las preferidas, existen estilos que llevan tiempo imponiéndose y nunca pasan de moda. Uno de ellos es el manicure francés, conocido por su estructura pulida con nude claro y punta perfectamente marcada con un tono blanco.
Sin embargo, esto no significa que sean obsoletas ni mucho menos, sino que en realidad son un excelente punto de partida para reinventarse y probar con nuevas combinaciones. Y como resultado, se obtienen modelos que lucen lindísimos, sofisticados y muy actuales, dependiendo de lo que se espere proyectar.
Manicure francés que se ve elegante: los diseños que quedan hermosos para la primavera 2026
- Punta francesa clásica con detalles románticos. El estilo tan elegante que todas aman, pero con pequeños corazones en color rojo que le dan ese aire romántico y muy original.
- Combinado con la técnica "polka dot". Esta primavera 2026, los diseños de uñas que han ganado popularidad son los que tienen detalles de puntitos, un toque muy delicado y que lo transforma por completo. Pueden ser pequeños o un poco más chunky.
- Manicure francés con efecto metalizado. Sustituye el clásico blanco uniforme por esmaltes de textura metalizada, ya sea en tonos plateados o dorados. Es ideal si quieres que tus manos sean las protagonistas de un look.
- Doble punta francesa. Justo como su nombre lo dice, estos diseños de uñas francesas consisten simplemente en agregar una segunda línea muy fina paralela para crear contrastes visuales muy favorecedores.
- Cambiando el blanco por negro y baños de brillo. Siguiendo la idea de olvidarse por completo del blanco que puede llegar a parecer aburrido, se reemplaza por un negro brillante que grita poder y elegancia, en especial si se sella con una capa de gel transparente.
- "French nails" con colores pastel. Las tonalidades pastel son una de las preferidas para 2026 porque estos colores le quedan hermoso a pieles morenas y claras, así que una buena manera de llevarlos es en la punta francesa alternando en cada dedo.
- Cuadradas con manicure francés y efecto ojo de gato. Si quieres algo mucho más atrevido, los diseños con efecto ojo de gato son imprescindibles porque lucen increíble cuando les da la luz. Y para no saturar tu imagen, puedes hacerlo solo a modo de punta francesa.