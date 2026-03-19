7 diseños de uñas con punta francesa perfectas para esta primavera 2026: hay diferentes estilos

Aunque las tendencias en diseños de uñas 2026 surgen con rapidez y cada temporada hay nuevas técnicas que se posicionan entre las preferidas, existen estilos que llevan tiempo imponiéndose y nunca pasan de moda. Uno de ellos es el manicure francés, conocido por su estructura pulida con nude claro y punta perfectamente marcada con un tono blanco.

Sin embargo, esto no significa que sean obsoletas ni mucho menos, sino que en realidad son un excelente punto de partida para reinventarse y probar con nuevas combinaciones. Y como resultado, se obtienen modelos que lucen lindísimos, sofisticados y muy actuales, dependiendo de lo que se espere proyectar.

Manicure francés que se ve elegante: los diseños que quedan hermosos para la primavera 2026

Punta francesa clásica con detalles románticos . El estilo tan elegante que todas aman, pero con pequeños corazones en color rojo que le dan ese aire romántico y muy original.



. El estilo tan elegante que todas aman, pero con pequeños corazones en color rojo que le dan ese aire romántico y muy original. Combinado con la técnica "polka dot". Esta primavera 2026, los diseños de uñas que han ganado popularidad son los que tienen detalles de puntitos

7 diseños de uñas con punta francesa que lucen perfecto para la primavera 2026|Pinterest

Manicure francés con efecto metalizado . Sustituye el clásico blanco uniforme por esmaltes de textura metalizada, ya sea en tonos plateados o dorados. Es ideal si quieres que tus manos sean las protagonistas de un look.



. Sustituye el clásico blanco uniforme por esmaltes de textura metalizada, ya sea en tonos plateados o dorados. Es ideal si quieres que tus manos sean las protagonistas de un look. Doble punta francesa . Justo como su nombre lo dice, estos diseños de uñas francesas consisten simplemente en agregar una segunda línea muy fina paralela para crear contrastes visuales muy favorecedores.



. Justo como su nombre lo dice, muy favorecedores. Cambiando el blanco por negro y baños de brillo. Siguiendo la idea de olvidarse por completo del blanco que puede llegar a parecer aburrido, se reemplaza por un negro brillante que grita poder y elegancia, en especial si se sella con una capa de gel transparente.

7 diseños de uñas con punta francesa que lucen perfecto para la primavera 2026|Pinterest

"French nails" con colores pastel . Las tonalidades pastel son una de las preferidas para 2026 porque estos colores le quedan hermoso a pieles morenas y claras



. Cuadradas con manicure francés y efecto ojo de gato. Si quieres algo mucho más atrevido, los diseños con efecto ojo de gato son imprescindibles porque lucen increíble cuando les da la luz. Y para no saturar tu imagen, puedes hacerlo solo a modo de punta francesa.