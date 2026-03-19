uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 diseños de uñas con punta francesa perfectas para esta primavera 2026: hay diferentes estilos

Si prefieres los estilos discretos para lucir unas manos radiantes, entonces los diseños de uñas con punta francesa renovada se volverán tu mejor complemento.

diseños de uñas
Estos diseños de uñas con la punta francesas le quedan a todas|Pinterest

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Aunque las tendencias en diseños de uñas 2026 surgen con rapidez y cada temporada hay nuevas técnicas que se posicionan entre las preferidas, existen estilos que llevan tiempo imponiéndose y nunca pasan de moda. Uno de ellos es el manicure francés, conocido por su estructura pulida con nude claro y punta perfectamente marcada con un tono blanco.

Sin embargo, esto no significa que sean obsoletas ni mucho menos, sino que en realidad son un excelente punto de partida para reinventarse y probar con nuevas combinaciones. Y como resultado, se obtienen modelos que lucen lindísimos, sofisticados y muy actuales, dependiendo de lo que se espere proyectar.

Manicure francés que se ve elegante: los diseños que quedan hermosos para la primavera 2026

diseños de uñas
7 diseños de uñas con punta francesa que lucen perfecto para la primavera 2026|Pinterest

  • Manicure francés con efecto metalizado. Sustituye el clásico blanco uniforme por esmaltes de textura metalizada, ya sea en tonos plateados o dorados. Es ideal si quieres que tus manos sean las protagonistas de un look.
  • Doble punta francesa. Justo como su nombre lo dice, estos diseños de uñas francesas consisten simplemente en agregar una segunda línea muy fina paralela para crear contrastes visuales muy favorecedores.
  • Cambiando el blanco por negro y baños de brillo. Siguiendo la idea de olvidarse por completo del blanco que puede llegar a parecer aburrido, se reemplaza por un negro brillante que grita poder y elegancia, en especial si se sella con una capa de gel transparente.
diseños de uñas
7 diseños de uñas con punta francesa que lucen perfecto para la primavera 2026|Pinterest

diseños de uñas
7 diseños de uñas con punta francesa que lucen perfecto para la primavera 2026|Pinterest

Tags relacionados
Diseño de uñas Belleza

Galerías y Notas Azteca UNO

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo