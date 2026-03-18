8 diseños de uñas buchonas que no se ven tan ostentosas y quedan lindas en la primavera

Aunque las tendencias en diseños de uñas para 2026 están dominados por modelos discretos y sofisticados, lo cierto es que hay quienes prefieren versiones mucho más llamativas que acaparen la atención al instante. Uno de estos estilos es el "manicure buchón", que retoma el aire ostentoso y maximalista de esta estética que se popularizó desde hace ya varios años al norte de México.

Y si bien es una elección bastante arriesgada, sí es posible llevarla sin que se vea exagerada o como de "mal gusto", conservando la esencia en versiones un tanto discretas. Y para la temporada de primavera, hay varias inspiraciones con brillo y animal print que no pueden dejarse pasar.

Uñas llamativas: 8 diseños estilo "buchón" para un manicure diferente

Doradas con brillo extravagante . El dorado es uno de esos tonos que nunca fallan cuando se trata de "nail art", solo que en la versión buchona se lleva a otro nivel con esmaltes ultra brillantes que iluminen todas las manos.



. El dorado es uno de esos tonos que nunca fallan cuando se trata de "nail art", solo que en la versión buchona se lleva a otro nivel con esmaltes ultra brillantes que iluminen todas las manos. Punta "boca de pato" con francesa renovada y aplicaciones brillantes. Entre todas las ventajas que tiene la manicura francesa, está su capacidad para adaptarse a cualquier estilo y con el buchón no es la excepción. Se trata de versiones en otros tonos y con texturas en la punta.

8 diseños de uñas buchonas que sí se pueden usar en la primavera 2026|Pinterest

Diseños de uñas XL inspiradas en las mariposas . Para algo mucho más llamativo, están los modelos que tienen ilustraciones primaverales



. Para algo mucho más llamativo, están Manicure negro con hojuelas doradas . Algo que apuesta por el equilibrio, es el manicure que tiene negro como base y destellos dorados en forma de hojuela.



. Algo que apuesta por el equilibrio, es el manicure que tiene negro como base y destellos dorados en forma de hojuela. Punta almendrada con print de serpiente. Si eres fan del animal print, los diseños de uñas buchonas con estampados de animales se volverán tu nueva obsesión esta primavera 2026.

8 diseños de uñas buchonas que sí se pueden usar en la primavera 2026|Pinterest

Tipo almendra con print de tigre y brillos . Siguiendo la idea del animal print transformado, hay diseños de uñas tipo buchón que simulan el pelaje de los tigres con efecto ojo de gato para que sea más vistoso.



. Siguiendo la idea del animal print transformado, hay que simulan el pelaje de los tigres con efecto ojo de gato para que sea más vistoso. Diseños de uñas stiletto color mate y piedras brillantes incrustadas . En el maquillaje de las llamadas "buchonas", los labiales mate no pueden faltar y esta textura también se puede llevar a las manos. Elige una estructura de stiletto, un color sólido y MUCHAS piedras brillantes.



. En el maquillaje de las llamadas "buchonas", los labiales mate no pueden faltar y esta textura también se puede llevar a las manos. Elige una estructura de stiletto, un color sólido y MUCHAS piedras brillantes. Cuadradas cortas con mix de brillo, glitter, piedritas y relieves. Si no te preocupa que el manicure se robe todo el protagonismo de tu imagen, prueba con los modelos que mezclan las técnicas más atrevidas como los relieves, los baños de glitter y las incrustaciones