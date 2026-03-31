3 ideas de corte bob con ondas para cabello corto que está de moda en 2026: te verás moderna, pero sencilla

En 2026, el pelo corto será uno de los protagonistas absolutos en las tendencias de belleza. Y no es pera menos, pues se trata de un estilo que siempre se ve elegante y es muy fácil de peinar, en especial cuando está fusionado con alguna de las siluetas llamativas que ofrece el corte bob y que quedan preciosas con ondas o rizos suavemente definidos.

Corte bob rizado: los peinados que se ven bien aunque el pelo no sea lacio

A la clavícula con ondas ligeras . Si tu cabellera no es ni muy china ni muy lacia, seguro te ha pasado que no sabes cómo estilizarlo para que no se vea desordenado o con frizz en exceso. En estos casos, lo mejor es apostar por un corte bob a la clavícula que deje la caída pronunciada pero sin exagerar , para luego arregarlo con un poco de crema para peinar que mantenga el rizo en su lugar.

3 tipos de corte bob que le quedan muy bien al pelo ondulado|Pinterest

. Si tu cabellera no es ni muy china ni muy lacia, seguro te ha pasado que no sabes cómo estilizarlo para que no se vea desordenado o con frizz en exceso. En estos casos, lo mejor es apostar por , para luego arregarlo con un poco de crema para peinar que mantenga el rizo en su lugar. Corte bob mini con raya media . Para probar un estilo mucho más atrevido, siempre está la posibilidad de intentar con las melenas mini que enmarcan el rostro de manera fenomenal . Y un detalle que suele pasar desapercibido, pero que en realidad hace el cambio por completo, consiste simplemente en dividir el pelo con una raya al medio y desde ahí marcar las ondas.

3 tipos de corte bob que le quedan muy bien al pelo ondulado|Pinterest

. Para probar un estilo mucho más atrevido, siempre está la posibilidad de intentar con . Y un detalle que suele pasar desapercibido, pero que en realidad hace el cambio por completo, consiste simplemente en dividir el pelo con una raya al medio y desde ahí marcar las ondas. Bob con capas degrafiladas. Otra de las opciones de peinados que son infalibles para el pelo rizado las capas degrafiladas combinadas con un buen corte bob. Esto gracias a que es una forma muy sutil de disimular el volumen y crea una estructura capilar absolutamente favorecedora, en especial para los rostros redondos, aunque le va a cualquier tipo de cara.

3 tipos de corte bob que le quedan muy bien al pelo ondulado|Pinterest

Así que si estás pensando en hacerte un cambio de look y no logras decidirte por una sola inspiración, confía en el poder del cabello mini y prueba con estas hermosas variaciones del corte bob que son ideales para pelo ondulado. Lo mejor es que todas se pueden estilizar con poco tiempo, por lo que tendrás la confianza de que no interferirá con tus rutinas por la mañana.