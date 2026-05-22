7 errores al limpiar tus brochas de maquillaje y que están arruinando tu cara

Limpiar tus brochas de maquillaje higienizadas es un paso que no se puede negociar para la salud dermatológica, ya que un proceso de lavado incorrecto puede convertir a tus brochas en un peligroso foco de infección.

De acuerdo con la Asociación de la Academia Americana de Dermatología (AAD), las cerdas de las brochas acumulan una mezcla densa de células muertas, sebo facial, pigmentos y polvo ambiental que sirve de alimento para las bacterias y los hongos.

Cuando vuelves a pasar una brocha mal lavada por tu rostro, reintroduces estos microorganismos en tus poros, lo que te detona brotes severos de acné, dermatitis por contacto e irritaciones oculares que son difíciles de sanar.

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Los 7 errores más comunes al limpiar brochas de maquillaje

Secarlas con las cerdas apuntando hacia arriba

El agua se filtra por el mango hacia la virola, pudriendo la madera y deshaciendo el pegamento, lo que hace que la brocha suelte pelos sobre tu rostro.

Utilizar lavatrastes o detergentes de ropa

Estos químicos tan agresivos resecan por completo las cerdas naturales o sintéticas, rompiendo el vello y arañando microscópicamente la barrera de tu piel.

Estos son los errores más comunes al limpiar tus brochas de maquillaje|Pexels: freestocks.org

Sumergir la brocha completa bajo el agua

Solo se deben mojar las cerdas; sumergir el mango despega las piezas y atrapa humedad interna que genera colonias de moho invisibles.

Tallarlas con demasiada fuerza contra texturas rugosas

Frotarlas agresivamente deforma la silueta de la brocha y abre las puntas de las cerdas, haciendo que la aplicación del maquillaje sea irregular y áspera.

Usar agua hirviendo para desinfectar

El calor extremo quema y deforma las fibras sintéticas, además de derretir instantáneamente las resinas que unen el vello de la brocha.

Las brochas de maquillaje deben limpiarse constantemente para evitar infecciones|Pexels: Ron Lach

Guardarlas en el baño o en cajones cerrados mientras siguen húmedas

El ambiente húmedo y oscuro del baño acelera la proliferación de hongos en las cerdas, los cuales transfieres directamente a tus poros la próxima vez que las uses.

Esperar meses entre cada sesión de lavado

Las brochas para productos líquidos, como la base y el corrector, deben lavarse cada semana; de lo contrario, se acumulará la grasa, tus poros se tapan y el maquillaje se oxida.

