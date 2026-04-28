5 cortes en capas para cabello delgado

El problema de los cabellos delgados es que se necesita elegir el look correcto para poder darle el volumen que necesita. Si estás atravesando por esto pues debes optar por un corte de pelo en capas ya que mejora la apariencia y ayuda al manejo del mismo.

Aquí te dejamos 5 increíbles ideas para que puedas recrear estos cortes en capas y obtener volumen muy interesante. Toma nota y elige el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los cortes de pelo ideales?

Corte shaggy

Este es un corte con capas degrafiladas en la parte alta y media. A esto se le suma la mechas en la parte baja de la cabeza hasta llegar al cuello, crean textura y volumen natural. Es ideal para cabellos delgados ya que aporta un aire relajado y moderno, también es muy versátil para el tu rutina.

Corte bob texturizado

Aquí tenemos un estilo muy elegante, pero sin tener que hacer mucho esfuerzo por lo que es un gran acierto. El estilo se caracteriza por tener múltiples capas desiguales que llegan hasta la mandíbula y esto produce un volumen notorio en las cabelleras delgadas.

Corte pixie mullet

Este es un corte que combina el pixie clásico y el mullet. Este corte conserva las capas en la parte superior de la cabeza y le brindan movimiento. Esto no es todo ya que no depende de la cantidad de pelo sino de la estructura. Con la ayuda del spray o mousse texturizante puedes resaltar las capas.

Corte blunt

Este corte tiene las puntas rectas y un largo hasta la mandíbula. Si bien no lleva capas, si se realiza de la manera correcta se consigue volumen y brinda apariencia de tener más pelo. Lograrás un equilibrio entre estructura y ligereza por lo que se te verá un cabello delgado.

Corte french bob

Por último, tenemos este corte que se basa en un fleco y en la longitud. Tienes que llevar el french bob a la altura de la mandíbula como mucho puedes lucirlo por debajo de los pómulos. En este estilo se mantienen las puntas con cuerpo, se conserva una base más sólida por lo que se aumenta el volumen.