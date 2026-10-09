7 formas de colocar plantas colgantes para decorar paredes vacías sin llenarlas de cuadros

Las paredes vacías pueden transformar por completo la apariencia de una habitación cuando se incorporan elementos sofisticados que aportan textura y profundidad al instante. Y para no caer en los cuadros que todos tienen en casa, las plantas colgantes son una excelente alternativa para decorar con sutileza y sin saturar visualmente.

¿Cómo poner plantas colgantes en una casa para que se vea elegante? 7 ideas para decorar las paredes