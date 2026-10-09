7 formas de colocar plantas colgantes para decorar paredes vacías sin llenarlas de cuadros
Para darle vida a los muros de tu hogar no siempre tienes que saturarlos con pinturas, también puedes recurrir a las plantas colgantes que quedan preciosas.
Las paredes vacías pueden transformar por completo la apariencia de una habitación cuando se incorporan elementos sofisticados que aportan textura y profundidad al instante. Y para no caer en los cuadros que todos tienen en casa, las plantas colgantes son una excelente alternativa para decorar con sutileza y sin saturar visualmente.
¿Cómo poner plantas colgantes en una casa para que se vea elegante? 7 ideas para decorar las paredes
- Repisas flotantes en diferentes alturas. Contrario a lo que muchas personas piensan, las repisas no son solamente para tenerlas llenas de recuerdos y objetos miniatura, también pueden ser una excelente opción para darle vida a un cuarto con naturaleza. Instala un par de tablas con alturas distintas y coloca plantas colgantes, lo que creará una apariencia visual de amplitud.
Cuelga macetas individuales cerca de las ventanas. Si tienes ventanas que tienen acceso a luz natural, aprovéchalas para poner algunas plantas colgantes medianas en la parte alta de los muros. Esto hará que con el movimiento el lugar se vea dinámico y muy bonito.
- Pon soportes de aluminio en las paredes vacías. En lugar de poner muchos cuadros y fotografías en las paredes, prueba instalando un par de soportes de aluminio con el espacio perfecto para macetas de hojas grandes. Esta idea queda especialmente bien en muros de colores claros porque les da vida sin saturar.
Crea una cascada de plantas colgantes en tu sala. En caso de que estés buscando una remodelación sencilla para que la sala se sienta acogedora, una alternativa infalible son las "cascadas" de plantas colgantes. Solo tienes que poner una maceta en la parte superior y dejar que las hojas caigan de forma irregular.
- Combina macetas con espejos. Para aprovechar al máximo la iluminación de tu casa y para hacer que un cuarto parezca más grande de lo que realmente es, instala algunos espejos pequeños e intercala con plantas colgantes que queden a una altura similar. Puedes jugar con las formas de los espejos y los colores de las macetas.
Pon tu propio jardín vertical con plantas colgantes. Una de las tendencias en decoración de interiores 2026 que están arrasando, son los jardines verticales que se pueden armar en pocos pasos. Solo tienes que elegir la pared más grande de tu hogar y colocar una estructura especial para macetas pequeñas, procurando que todas requieran cuidados similares para que siempre se mantengan impecables.
- Gancho para colgar macetas en la pared. Los ganchos no se ponen solamente en los armarios, también pueden estar en las paredes vacías y así crear un soporte especial para plantas colgantes en paredes vacías. Los modelos de macramé quedan preciosos y son muy resistentes.