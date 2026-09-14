Qué hacer con las paredes estrechas: soluciones de almacenamiento para esos espacios donde no cabe un mueble

Tener una casa pequeña no significa que la decoración siempre deba verse amontonada, ya que basta con saber aprovechar estos espacios para que resalten al máximo. En el caso de las paredes estrechas, existen alternativas que los transforman en áreas funcionales y crean un efecto visual de mayor amplitud al instante.

¿Cómo adornar las paredes que son muy estrechas? 4 ideas para que tu casa se vea más grande y sofisticada