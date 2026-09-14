Qué hacer con las paredes estrechas: soluciones de almacenamiento para esos espacios donde no cabe un mueble
Si quieres transformar tu casa sin hacer remodelaciones extremas, empieza renovando las paredes que son muy estrechas para que luzca sofisticado y en orden.
Tener una casa pequeña no significa que la decoración siempre deba verse amontonada, ya que basta con saber aprovechar estos espacios para que resalten al máximo. En el caso de las paredes estrechas, existen alternativas que los transforman en áreas funcionales y crean un efecto visual de mayor amplitud al instante.
¿Cómo adornar las paredes que son muy estrechas? 4 ideas para que tu casa se vea más grande y sofisticada
Juego de espejos. Si la zona que quieres transformar está ubicada cerca de una ventana y quieres usar la iluminación natural a tu favor, prueba con un juego de espejos asimétricos en la pared. Esto hará que los rayos del sol se reflejen a ciertas horas del día y toda la zona se vea fabulosa, además de que queda elegante.
Repisas flotantes minimalistas. Para optimizar al máximo la distribución de espacio en los muros pequeños y poder decorar sin que se vea saturado, está la opción de instalar un par de repisas con estilo minimalista. Lo más importante es que elijas un material que combine con el resto de la decoración y encima colocar artículos de forma estratégica, para no crear el efecto contrario y hacer que parezca más chico de lo que en realidad es.
Fotografías especiales. Contrario a lo que muchas personas piensan, colocar fotos en los muros no tiene que restarle elegancia a la decoración ni mucho menos. El secreto está en elegir dónde ponerlas y unificar los marcos para que luzca sofisticado, tal como pasa en las paredes estrechas donde no conviene por un mueble, pero que sirven para reducir la cantidad de piezas que tienes sobre las repisas y mesitas de centro.
Libreros empotrados a la pared. Siguiendo con las alternativas para mejorar el almacenamiento en un muro pequeño, los libreros que van instalados en la pared y quedan "flotando" son una gran apuesta. Todo porque ofrecen buen espacio para poner libros, discos y hasta recuerdos, pero al no quedar sobre el piso no se verá reducido y podrás hacer la limpieza diaria sin ningún problema.