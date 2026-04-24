Además de las cosas bellas que podemos recibir durante la primavera, como las flores, también es comú el cambio drástico en las condiciones ambientales que nos obliga a cambiar los hábitos de cuidado de nuestra piel para así obtener mejores resultados.

En esta temporada podemos experimentar un aumento de temperatura, humedad y una mayor exposición a los rayos UV, lo que exige que guardemos los productos densos del invierno y preparemos nuestra piel para un ambiente mucho más cálido.

Hoy te presentamos algunos de los pasos más importantes para mejorar tu rutina de forma estratégica durante este nuevo clima, y así puedas evitar brotes estacionales, manchas solares y deshidratación.

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Los 7 hábitos que mejoran tu piel en primavera

Limpieza profunda

Con el calor, la producción de sebo puede aumentar, es mejor optar por un limpiador que elimine el exceso de grasa y los residuos de polen sin resecar tu rostro.

Exfoliación semanal

Elimina las células muertas acumuladas durante el invierno para permitir que tu piel respire. Una exfoliación suave revelará una mejor textura en tu rostro.

Los hábitos que debes tener para mejorar tu piel|Pexels: Kampus Production

Actualiza tu hidratante

Sustituye las cremas pesadas por texturas tipo gel o lociones ligeras, en primavera, la piel necesita retener agua.

Rigor con el protector solar

Aunque es obligatorio usarlo todo el año, en la primavera es indispensable porque sube el índice de UV.

Incorpora antioxidantes

El uso de un suero de Vitamina C por las mañanas es el mejor aliado en contra del daño oxidativo ocasionado por el sol y por la contaminación urbana.

Los cambios que debes hacer en tu rutina de piel en primavera|Pexels: Kampus Production

Hidratación interna

El aumento de la temperatura nos hace perder líquidos más rápido. Debes beber suficiente agua y consumir frutas y verduras de temporada para mantener la elasticidad de la piel desde adentro.

Limpieza de brocas y almohadas

El polen y las alergias son más frecuentes durante la primavera, por lo que se recomienda lavar bien tus brochas de maquillaje, cambiar las fundas de las almohadas y la ropa de cama con mayor frecuencia para evitar partículas y bacterias.

