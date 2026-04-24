7 hábitos que mejoran tu piel en primavera
Estos son los mejores 7 hábitos que puedes adquirir durante la primavera de 2026, así tu piel mejorará y lucirá mucho más saludable y radiante sin maquillaje
Además de las cosas bellas que podemos recibir durante la primavera, como las flores, también es comú el cambio drástico en las condiciones ambientales que nos obliga a cambiar los hábitos de cuidado de nuestra piel para así obtener mejores resultados.
En esta temporada podemos experimentar un aumento de temperatura, humedad y una mayor exposición a los rayos UV, lo que exige que guardemos los productos densos del invierno y preparemos nuestra piel para un ambiente mucho más cálido.
Hoy te presentamos algunos de los pasos más importantes para mejorar tu rutina de forma estratégica durante este nuevo clima, y así puedas evitar brotes estacionales, manchas solares y deshidratación.
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Los 7 hábitos que mejoran tu piel en primavera
- Limpieza profunda
Con el calor, la producción de sebo puede aumentar, es mejor optar por un limpiador que elimine el exceso de grasa y los residuos de polen sin resecar tu rostro.
- Exfoliación semanal
Elimina las células muertas acumuladas durante el invierno para permitir que tu piel respire. Una exfoliación suave revelará una mejor textura en tu rostro.
- Actualiza tu hidratante
Sustituye las cremas pesadas por texturas tipo gel o lociones ligeras, en primavera, la piel necesita retener agua.
- Rigor con el protector solar
Aunque es obligatorio usarlo todo el año, en la primavera es indispensable porque sube el índice de UV.
- Incorpora antioxidantes
El uso de un suero de Vitamina C por las mañanas es el mejor aliado en contra del daño oxidativo ocasionado por el sol y por la contaminación urbana.
- Hidratación interna
El aumento de la temperatura nos hace perder líquidos más rápido. Debes beber suficiente agua y consumir frutas y verduras de temporada para mantener la elasticidad de la piel desde adentro.
- Limpieza de brocas y almohadas
El polen y las alergias son más frecuentes durante la primavera, por lo que se recomienda lavar bien tus brochas de maquillaje, cambiar las fundas de las almohadas y la ropa de cama con mayor frecuencia para evitar partículas y bacterias.