Horóscopo de hoy viernes 24 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 24 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 24 de abril de 2026

Hoy, viernes 24 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el ingreso de Venus en Géminis suaviza tu forma de comunicarte y favorece acuerdos más fluidos. Podrías encontrar mayor armonía en vínculos cercanos y oportunidades que surgen a través del diálogo.

: el ingreso de Venus en Géminis suaviza tu forma de comunicarte y favorece acuerdos más fluidos. Podrías encontrar mayor armonía en vínculos cercanos y oportunidades que surgen a través del diálogo. Tauro : la jornada te invita a enfocarte en lo que valoras y en cómo sostienes tus recursos. El ingreso de Venus en Géminis puede traer ideas que te ayuden a organizar mejor tus prioridades.

: la jornada te invita a enfocarte en lo que valoras y en cómo sostienes tus recursos. El ingreso de Venus en Géminis puede traer ideas que te ayuden a organizar mejor tus prioridades. Géminis : el ingreso de Venus en tu signo potencia tu magnetismo y tu capacidad de conectar con otros. Es un momento favorable para generar acuerdos y sentir mayor ligereza en tus decisiones.

: el ingreso de Venus en tu signo potencia tu magnetismo y tu capacidad de conectar con otros. Es un momento favorable para generar acuerdos y sentir mayor ligereza en tus decisiones. Cáncer: la energía disponible sugiere bajar el ritmo y observar lo que ocurre en tu interior. El ingreso de Venus en Géminis puede llevarte a reflexionar antes de involucrarte en nuevas situaciones.

la energía disponible sugiere bajar el ritmo y observar lo que ocurre en tu interior. El ingreso de Venus en Géminis puede llevarte a reflexionar antes de involucrarte en nuevas situaciones. Leo : la jornada favorece encuentros y actividades compartidas que renuevan tu entusiasmo. El ingreso de Venus en Géminis impulsa vínculos más dinámicos que pueden aportarte nuevas oportunidades.

: la jornada favorece encuentros y actividades compartidas que renuevan tu entusiasmo. El ingreso de Venus en Géminis impulsa vínculos más dinámicos que pueden aportarte nuevas oportunidades. Virgo : el día te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más flexible. El ingreso de Venus en Géminis puede abrir caminos si te adaptas a los cambios.

: el día te lleva a enfocarte en tus objetivos con una mirada más flexible. El ingreso de Venus en Géminis puede abrir caminos si te adaptas a los cambios. Libra : la energía disponible despierta tu deseo de expandirte y conectar con nuevas experiencias. El ingreso de Venus en Géminis favorece intercambios que pueden aportarte crecimiento.

: la energía disponible despierta tu deseo de expandirte y conectar con nuevas experiencias. El ingreso de Venus en Géminis favorece intercambios que pueden aportarte crecimiento. Escorpio : la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertos temas antes de actuar. Una actitud prudente puede ayudarte a sostener estabilidad en tus objetivos.

: la jornada invita a observar con mayor profundidad ciertos temas antes de actuar. Una actitud prudente puede ayudarte a sostener estabilidad en tus objetivos. Sagitario : el día pone el foco en tus relaciones y en cómo generas acuerdos con otros. El ingreso de Venus en Géminis puede traer encuentros que renuevan tu entusiasmo.

: el día pone el foco en tus relaciones y en cómo generas acuerdos con otros. El ingreso de Venus en Géminis puede traer encuentros que renuevan tu entusiasmo. Capricornio : la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Organizar tus tiempos puede ayudarte a sostener equilibrio.

: la energía disponible favorece ajustes en tu rutina que pueden mejorar tu día a día. Organizar tus tiempos puede ayudarte a sostener equilibrio. Acuario : la jornada despierta creatividad y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El ingreso de Venus en Géminis potencia tu expresión y tus vínculos.

: la jornada despierta creatividad y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El ingreso de Venus en Géminis potencia tu expresión y tus vínculos. Piscis: el día invita a enfocarte en tu espacio personal y en lo que te brinda tranquilidad. Una decisión consciente puede ayudarte a avanzar con mayor calma en tus relaciones afectivas.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: