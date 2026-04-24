Lista definitiva de TODOS los artistas que estarán en Supernova Génesis 2026

Este próximo domingo 26 de abril se llevará a cabo Supernova Génesis 2026, un evento de entretenimiento en el que diversos influencers se subirán al ring y se enfrentarán en una pelea de box. Sin embargo, además de los combates algunos cantantes ofrecerán presentaciones musicales, las cuales han generado expectativas positivas entre el público.

Artistas que se presentarán en Supernova Génesis 2026

Este evento de entretenimiento contará con la presentación musical de artistas del género regional mexicano así como del género urbano. A continuación te presentamos la LISTA OFICIAL.

Carin León

Artista de música regional mexicana aunque también ha destacado como compositor ya que ha escrito temas para Christian Nodal, Natalia Aguilar, Los Plebes del Rancho, entre otros. Cuenta con temas muy reconocidos como “Primera Cita”, “Según Quién”, “Que Vuelvas”, “El Tóxico”. Hasta el momento Supernova Génesis no ha compartido la hora exacta en la que el cantante mexicano ofrecerá su presentación en el escenario.

Ozuna

Reconocido artista puertorriqueño del género urbano. Es uno de los mayores referentes en la industria ya que a lo largo de su carrera ha lanzado temas exitosos como "Criminal", “Se Preparó”, “El Farsante”, “Dile Que Tu Me Quieres”, entre otros, además ha colaborado con artistas como Daddy Yankee, Karol G, Nicky Jam, J Balvin, Wisin, entre otros.

Victor Mendivil

Es un joven artista originario de Hermosillo, Sonora. Ha destacado por incursionar en los corridos tumbados, rap y música urbana. Algunos de sus temas más populares son "GOET", "Un Scar" y "Mejores Jordans". Por otro lado, ha hecho colaboraciones con artistas como Santa Fe Klan, La Joaqui, Luis R. Conriquez y Natanael Cano.

Óscar Maydon

Es un artista reconocido dentro del género de música regional mexicana. Ha destacado por su versatilidad y gran posicionamiento en los corridos tumbados. Por otro lado, ha hecho colaboraciones musicales con artistas como Peso Pluma y Natanael Cano. Su voz destaca en éxitos musicales como: "Tu Boda", "Madonna", "Asquerosamente Rico".

Comentaristas de Supernova Génesis 2026

Dentro de los comentaristas de esta edición destaca la presencia de La Cotorrisa y El Zar mientras que los host serán Juan Guarnizo, Berth Oh!. El anunciador será Jimmy Lennon Jr. Por otro lado, el evento contará con la presencia de invitados especiales como Omar Camacho, Bárbara de Regil y Alexis Omman.

Cartelera oficial de Supernova Génesis 2026

Los combates de Supernova Génesis 2026 estarán conformados por las siguientes celebridades: