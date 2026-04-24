Los 5 diseños de uñas con estilo ‘ladybug’
Los diseños de uñas con estilo ‘ladybug’ son muy populares por su aspecto tierno y elegante, por eso te daremos 5 decoraciones que son muy creativas
El estilo ‘ladybug’ en los diseños de uñas se ha popularizado, debido a que en la decoración aplican pequeñas mariquitas, siendo una alternativa creativa para embellecer tus manos, obteniendo una apariencia elegante y creativa.
Ventaneando | Programa completo 23 de abril de 2026
Existen muchas opciones que puedes usar, por eso puedes considerar usar las siguientes alternativas al respecto, con diversas combinaciones y decoraciones.
¿Cómo usar el estilo ‘ladybug’ en las uñas?
El Modo IA de Google nos explica que los diseños de uñas estilo ‘ladybug’ se destacan por usar de inspiración a los personajes que aparecen en la serie animada de “Miraculous Ladybug”. Te dejamos 5 alternativas que puedes usar en tu manicura:
- Minimalista en 3D: En una base nude, vamos a dibujar unas pequeñas mariquitas para añadir gotas de gel para que obtengan el aspecto tridimensional.
- Polka dots: Aplica una base roja en todas las uñas y después un patrón de puntos negros.
- Mix & Match divertido: En cada uña agregamos diferentes estilos; en unas, añade el estilo polka dots, mientras que en otras puedes usar tonos pasteles y colocar algunas flores.
- Inspiración Miraculous: Ideal para los amantes de la serie, donde colocamos iconos de los personajes, desde la huella de “Cat Noir”, la máscara de “Ladybug” o la Torre Eiffel sobre uñas coffin o stiletto.
- Puntas francesas: En vez de usarlas en blanco, hacemos las líneas rojas con puntos negros, o sobre la línea blanca añadimos una pequeña catarina.
@lightslacquer trending spring nail art: lady bugs🐞❤️🧺 products used: as if, tuxedo mask, strawberry boba, 3D pearl coquette charms, detail brush, dotting tools, nail art no smudge top coat, instagloss #springnails #ladybug #picnic #polkadot #nailinspo ♬ original sound - 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘴𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰𝘴 ♫
¿Cuánto duran los diseños de uñas?
Los diseños de uñas que se hacen con gel semipermanente pueden durar en perfectas condiciones de 2 a 3 semanas; conforme pase el tiempo, la decoración podría afectarse, desde desprenderse, tener alguna grieta o hacerse visible la línea del crecimiento natural de la uña.
Se recomienda que, al cumplir ese periodo de tiempo, sea importante acudir a la manicurista para que nos hagan el mantenimiento del estilo ‘ladybug’ o lo retiren para aplicar otros productos. Recuerda que no debes intentar arrancarlo, ya que puedes lastimar tus uñas.
@lightslacquer trending spring nail art: lady bugs🐞❤️🧺 products used: as if, tuxedo mask, strawberry boba, 3D pearl coquette charms, detail brush, dotting tools, nail art no smudge top coat, instagloss #springnails #ladybug #picnic #polkadot #nailinspo ♬ original sound - 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘴𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰𝘴 ♫