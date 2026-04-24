Los 5 diseños de uñas con estilo ‘ladybug’

El estilo ‘ladybug’ en los diseños de uñas se ha popularizado, debido a que en la decoración aplican pequeñas mariquitas, siendo una alternativa creativa para embellecer tus manos, obteniendo una apariencia elegante y creativa.

Ventaneando | Programa completo 23 de abril de 2026

Existen muchas opciones que puedes usar, por eso puedes considerar usar las siguientes alternativas al respecto, con diversas combinaciones y decoraciones.

¿Cómo usar el estilo ‘ladybug’ en las uñas?

El Modo IA de Google nos explica que los diseños de uñas estilo ‘ladybug’ se destacan por usar de inspiración a los personajes que aparecen en la serie animada de “Miraculous Ladybug”. Te dejamos 5 alternativas que puedes usar en tu manicura:

Minimalista en 3D : En una base nude, vamos a dibujar unas pequeñas mariquitas para añadir gotas de gel para que obtengan el aspecto tridimensional.

: En una base nude, vamos a dibujar unas pequeñas mariquitas para añadir gotas de gel para que obtengan el aspecto tridimensional. Polka dots : Aplica una base roja en todas las uñas y después un patrón de puntos negros.

: Aplica una base roja en todas las uñas y después un patrón de puntos negros. Mix & Match divertido : En cada uña agregamos diferentes estilos; en unas, añade el estilo polka dots, mientras que en otras puedes usar tonos pasteles y colocar algunas flores.

: En cada uña agregamos diferentes estilos; en unas, añade el estilo polka dots, mientras que en otras puedes usar tonos pasteles y colocar algunas flores. Inspiración Miraculous : Ideal para los amantes de la serie, donde colocamos iconos de los personajes, desde la huella de “Cat Noir”, la máscara de “Ladybug” o la Torre Eiffel sobre uñas coffin o stiletto.

: Ideal para los amantes de la serie, donde colocamos iconos de los personajes, desde la huella de “Cat Noir”, la máscara de “Ladybug” o la Torre Eiffel sobre uñas coffin o stiletto. Puntas francesas: En vez de usarlas en blanco, hacemos las líneas rojas con puntos negros, o sobre la línea blanca añadimos una pequeña catarina.

¿Cuánto duran los diseños de uñas?

Los diseños de uñas que se hacen con gel semipermanente pueden durar en perfectas condiciones de 2 a 3 semanas; conforme pase el tiempo, la decoración podría afectarse, desde desprenderse, tener alguna grieta o hacerse visible la línea del crecimiento natural de la uña.

Se recomienda que, al cumplir ese periodo de tiempo, sea importante acudir a la manicurista para que nos hagan el mantenimiento del estilo ‘ladybug’ o lo retiren para aplicar otros productos. Recuerda que no debes intentar arrancarlo, ya que puedes lastimar tus uñas.