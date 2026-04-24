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Los 5 diseños de uñas con estilo ‘ladybug’

Los diseños de uñas con estilo ‘ladybug’ son muy populares por su aspecto tierno y elegante, por eso te daremos 5 decoraciones que son muy creativas

Los 5 diseños de uñas con estilo ladybug.png
Diseños de uñas con estilo ladybug|Crédito: TikTok/@heygreatnails @nailboo @super_tuff_nails

Escrito por: Karla Salinas | Marktube

El estilo ‘ladybug’ en los diseños de uñas se ha popularizado, debido a que en la decoración aplican pequeñas mariquitas, siendo una alternativa creativa para embellecer tus manos, obteniendo una apariencia elegante y creativa.

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Existen muchas opciones que puedes usar, por eso puedes considerar usar las siguientes alternativas al respecto, con diversas combinaciones y decoraciones.

¿Cómo usar el estilo ‘ladybug’ en las uñas?

El Modo IA de Google nos explica que los diseños de uñas estilo ‘ladybug’ se destacan por usar de inspiración a los personajes que aparecen en la serie animada de “Miraculous Ladybug”. Te dejamos 5 alternativas que puedes usar en tu manicura:

  • Minimalista en 3D: En una base nude, vamos a dibujar unas pequeñas mariquitas para añadir gotas de gel para que obtengan el aspecto tridimensional. 
  • Polka dots: Aplica una base roja en todas las uñas y después un patrón de puntos negros.
  • Mix & Match divertido: En cada uña agregamos diferentes estilos; en unas, añade el estilo polka dots, mientras que en otras puedes usar tonos pasteles y colocar algunas flores.
  • Inspiración Miraculous: Ideal para los amantes de la serie, donde colocamos iconos de los personajes, desde la huella de “Cat Noir”, la máscara de “Ladybug” o la Torre Eiffel sobre uñas coffin o stiletto.
  • Puntas francesas: En vez de usarlas en blanco, hacemos las líneas rojas con puntos negros, o sobre la línea blanca añadimos una pequeña catarina.
@lightslacquer trending spring nail art: lady bugs🐞❤️🧺 products used: as if, tuxedo mask, strawberry boba, 3D pearl coquette charms, detail brush, dotting tools, nail art no smudge top coat, instagloss #springnails #ladybug #picnic #polkadot #nailinspo ♬ original sound - 𝘮𝘢𝘹𝘪𝘴𝘢𝘶𝘥𝘪𝘰𝘴 ♫

¿Cuánto duran los diseños de uñas?

Los diseños de uñas que se hacen con gel semipermanente pueden durar en perfectas condiciones de 2 a 3 semanas; conforme pase el tiempo, la decoración podría afectarse, desde desprenderse, tener alguna grieta o hacerse visible la línea del crecimiento natural de la uña.

Se recomienda que, al cumplir ese periodo de tiempo, sea importante acudir a la manicurista para que nos hagan el mantenimiento del estilo ‘ladybug’ o lo retiren para aplicar otros productos. Recuerda que no debes intentar arrancarlo, ya que puedes lastimar tus uñas.

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