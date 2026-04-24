Cambio de última hora sacude el cartel: Belinda se retira de importante festival y Bellakath toma el control

A pocas semanas de su arranque el Tonic Fest Acapulco 2026 enfrenta uno de sus primeros movimientos importantes en la cartelera, la cantante Belinda canceló su participación como headliner y en su lugar fue anunciada Bellakath, tras este anuncio que ha causado sorpresa ha abierto conversación digital y opiniones divididas entre el público.

De acuerdo con información difundida, la repentina cancelación de la intérprete “Luz sin gravedad” se debió a problemas de fechas en su agenda profesional, por lo que tuvo que ser buscada otra artista para presentarse en su lugar, por lo que recientemente, se anunció la llegada a los escenarios la influencer y cantante de música urbana.

Hasta el momento, fans de Belinda han señalado que el reemplazo no está a la altura de la cantante, sin embargo, hay quienes aplauden y respaldan la decisión de incorporar a la influencer.

¿Cuándo se realiza el Tonic Fest Acapulco 2026?

El Tonic Fest que reúne a varios artistas en uno de los puertos más importantes del país y celebrará su segunda edición se llevará a cabo del 28 al 30 de mayo de 2026 en Acapulco, Guerrero, consolidándose como uno de los eventos musicales más esperados de este destino turístico.

Hasta el momento este festival promete tres días intensos y llenos de música, espectáculos y experiencias con una producción de primera que busca atraer a miles de asistentes nacionales e internacionales frente al mar.

¿Quiénes estarán en el Tonic Fest Acapulco 2026?

Este importante festival de música cuenta con una cartel sumamente diverso ya que mezcla pop, regional mexicano, urbano y rock. Entre los artistas confirmados están:



Banda el Recodo

Kenia Os

Gloria Trevi

Fey

Mario Bautista

Santa Fe Klan

Paulina Rubio

El Malilla

Víctimas del Dr Cerebro

PolyMarchrs como presentación estelar