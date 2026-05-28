Cómo reducir la celulitis en la zona de los muslos

Reducir la celulitis en la zona de los muslos requiere un enfoque integral enfocado en mejorar la microcirculación sanguínea, el drenaje linfático y la estructura del tejido conectivo.

La piel de naranja no es solo acumulación de grasa, sino una alteración donde las fibras de colágeno atrapan los adipocitos, haciéndolos visibles en la superficie.

Basado en recomendaciones de especialistas en dermatología y medicina estética, aquí tienes los 7 hábitos diarios con mayor respaldo científico para suavizar tus muslos.

Los 7 hábitos para reducir la celulitis en los muslos

Entrenamiento de fuerza enfocado

Prioriza ejercicios como sentadillas, desplantes y puentes de glúteo al menos tres veces por semana. Desarrollar masa muscular debajo de la grasa compacta el tejido y alisa la superficie de la piel.

Cepillado en seco matutino

Realiza masajes ascendentes con un cepillo de cerdas naturales antes de ducharte. Esto activa el sistema linfático, eliminando el exceso de líquiso intersticial que agrava los hoyuelos.

Estos son los hábitos a corregir para eliminar la celulitis|Pexels: Sora Shimazaki

Hidratación celular constante

Bebe al menos dos litros de agua al día para mantener la elasticidad de las fibras de colágeno. Una piel deshidratada se vuelve más delgada, haciendo que la celulitis sea mucho más evidente.

Duchas de contraste térmico

Termina tu baño alternando agua templada y agua fría directamente en los muslos por 30 segundos. Este choque estimula la vasoconstrucción y mejora drásticamente la circulación de la zona.

Movilidad contra el sedentarismo

Si trabajas sentada, levántate cada 45 minutos para caminar o estirarte por 2 minutos. Pasar horas en la misma posición comprime los vasos sanguíneos de los muslos, empeorando la retención.

La celulitis se presenta principalmente en los muslos|Pexels: Sora Shimazaki

Alimentación baja en sodio y azúcares

Reduce la sal procesada para evitar que las células retengan agua, y disminuye el azúcar refinado para prevenir la glicación, un proceso que destruye el colágeno natural de la piel.

Masaje con activos lipolíticos

Aplica tu crema hidratante de noche con masajes circulares e intensos usando nudillos, buscando productos que contengan cafeína, centella asiática o retinol para tensar la epidermis.

La celulitis está fuertamente ligada a las hormonas femeninas, las cuales favorecen la acumulación de grasa en muslos y caderas.