Haz los mejores centros de mesa de los Saja Boys para decorar tus eventos

Si estás preparando una fiesta sobre la temática de los Saja Boys pues tenemos un increíble consejo para que puedas crear hermosos centros de mesa. Este tipo de elementos llama la atención y puedes hacerlos sin necesidad de gastar mucho dinero.

Para poder realizar estos objetos decorativos no necesitas de difíciles objetos ya que los puedes conseguir en cualquier papelería o tienda de manualidades. Aquí te dejaremos las mejores ideas para que puedas decorar de la mejor manera tus eventos.

¿Cómo realizar los centros de mesa de Saja Boys?

Servilletero personalizado con los Saja Boys

La primera opción es muy sencilla y económica ya que debes elaborar servilleteros con la imagen de los Saja Boys. Los pasos son prácticos porque debes imprimir los personajes en papel fotográfico o cartulina, luego los recortas y pegas sobre una base de cartón o foami. Forma el aro para colocar las servilletas y decóralos con estrellas o detalles en colores morado, rosa y azul, que combinen con esta temática.

Caja sorpresa con dulces y recuerdos

Otra gran opción es utilizar una pequeña caja de cartón que puedes comprar hecha o las que vienen listas para armar y decorar. Puedes forrarla con papel de colores o papel adhesivo, agrega stickers, impresiones o lo que más desees. Dentro de la caja coloca dulces, libros pequeños para pintar, crayones, chocolates, pulseras o los elementos que desees necesarios. Cuando la fiesta termine puedes entregárselos a los invitados.

Centro de mesa con caja de madera

Por último, tenemos esta increíble idea en la que puedes usar una base tipo huacal o una caja pequeña. En el centro de la misma vas a colocar un palo de madera o una varilla para fijar una impresión sobre los Saja Boys y enmarca la imagen con estrellas o corazones elaborados con foami diamantado. Agrega detalles con listones metálicos o papel brillante. Es ideal para colocar en las mesas de los invitados.