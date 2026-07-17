Cómo maquillar las líneas de expresión para rejuvenecer el rostro después de los 50

Las líneas de expresión forman parte del proceso natural de envejecimiento, pero eso no significa que deban convertirse en las protagonistas del maquillaje. Después de los 50 años, la piel pierde elasticidad, hidratación y firmeza, por lo que algunos productos pueden acumularse en los pliegues y hacer que las arrugas luzcan más visibles. La buena noticia es que existen técnicas sencillas que ayudan a suavizar su apariencia y aportar un efecto rejuvenecedor inmediato.

Los especialistas coinciden en que la clave no está en cubrir las líneas de expresión con más maquillaje, sino en utilizar los productos adecuados y aplicarlos de forma estratégica. Un maquillaje ligero, luminoso y bien difuminado puede ayudar a disimular las arrugas y conseguir una apariencia más fresca y descansada , según recomiendan expertos en Vogue.

El maquillaje y buenos hábitos pueden ayudar a tener menos líneas de expresión.|(ESPECIAL/CANVA)

Paso a paso para maquillar las líneas de expresión

El primer paso consiste en preparar la piel correctamente. La hidratación es fundamental para que el maquillaje no se acumule en las líneas de expresión y arrugas más marcadas. Utiliza una crema hidratante adecuada para piel madura y espera unos minutos antes de aplicar cualquier producto.

La hidratación es fundamental para que el maquillaje no se acumule en las líneas de expresión y arrugas más marcadas. y espera unos minutos antes de aplicar cualquier producto. A continuación, aplica un primer o prebase alisadora en las zonas donde suelen aparecer más pliegues , como el contorno de la boca, la frente y el área de los ojos. Este producto ayuda a suavizar visualmente la textura de la piel y mejora el acabado del maquillaje.

, como el contorno de la boca, la frente y el área de los ojos. Este producto ayuda a suavizar visualmente la textura de la piel y mejora el acabado del maquillaje. El siguiente paso es utilizar una base ligera y de cobertura media. Las bases muy densas pueden marcar las líneas de expresión y añadir años al rostro, por lo que es recomendable optar por fórmulas hidratantes con acabado natural o luminoso.

Las bases muy densas pueden marcar las líneas de expresión y añadir años al rostro, por lo que es recomendable optar por Después, aplica corrector únicamente en las áreas necesarias y difumínalo con suavidad. Según recomiendan profesionales del maquillaje para mujeres maduras, una menor cantidad de producto suele ofrecer mejores resultados , ya que evita que se formen pliegues durante el día.

Según recomiendan profesionales del maquillaje para mujeres maduras, , ya que evita que se formen pliegues durante el día. Para finalizar, utiliza una pequeña cantidad de polvo translúcido solo en las zonas que lo requieran. De acuerdo con expertos de Peluquería Isabel García, los acabados ligeros y naturales favorecen mucho más a las pieles maduras que los maquillajes excesivamente mates o recargados.

Cómo evitar que te salgan líneas de expresión en el rostro después de los 50

Aunque las líneas de expresión son inevitables con el paso del tiempo, ciertos hábitos pueden ayudar a retrasar su aparición y mantener la piel en mejores condiciones. La protección solar diaria es uno de los cuidados más importantes para prevenir el envejecimiento prematuro y la pérdida de elasticidad.

Mantener una buena hidratación también resulta fundamental. Beber suficiente agua y utilizar productos específicos para piel madura contribuye a conservar la barrera cutánea y mejorar la apariencia general de la piel.

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Otro aspecto importante es incorporar ingredientes como ácido hialurónico, vitamina C y retinol en la rutina de cuidado facial. Estos activos ayudan a mejorar la textura de la piel, estimular la producción de colágeno y reducir visiblemente los signos de la edad.

Además, dormir bien, evitar el tabaco y seguir una alimentación equilibrada son hábitos que favorecen una piel más luminosa y saludable, según recomendaciones de Glamour. La combinación de buenos cuidados y un maquillaje adecuado puede ayudar a suavizar las líneas de expresión y rejuvenecer el rostro después de los 50 años de manera natural y elegante.