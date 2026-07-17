Ideas DIY: Macetero colgante geométrico y moderno hecho con sobrantes de listones de madera

Llega un nuevo fin de semana y, teniendo en cuenta que la fiebre del mundial se agotará en estos días, buscar un entretenimiento lejos de las pantallas puede ser una gran opción para relajar la mente. La creación de objetos decorativos puede ser esa opción y es que las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se están encargando de incentivar a cada vez más personas a crear con sus propias manos.

Los proyectos en el movimiento DIY parecen infinitos y es que materiales para la creación sobran y la imaginación no tiene techo. Es en este marco que hoy se destacan tres propuestas de ideas DIY con el mismo objetivo, crear un macetero colgante geométrico de madera a partir de elementos reciclados.

¿Cómo hacer un macetero colgante?

La primera opción es un triángulo nórdico, una idea DIY pensada para principiantes que, con listones de madera, podrán darle forma a un macetero minimalista y muy fácil de hacer:



La estructura: Corta 3 listones de la misma medida con los extremos en un ángulo de 30° para que encajen perfectamente en un triángulo equilátero.

La base de apoyo: Corta un pequeño listón extra que cruce de lado a lado cerca de la base del triángulo (como la línea horizontal de la letra "A"). Aquí es donde se asentará la maceta.

El toque moderno: Deja la madera al natural (solo con un barniz mate) y usa hilo de algodón grueso (tipo macramé) o una tira de cuero para colgarlo desde el vértice superior.

La segunda idea DIY propone la creación del cubo de encastre 3D, para un nivel intermedio y con un impacto visual más tridimensional. Este proyecto deja ver la maceta desde todos los ángulos:



La estructura: Necesitarás 12 trozos de listón de la misma longitud.

El ensamble: Arma dos cuadrados perfectos (que serán la base y el techo del cubo) y únelos por las esquinas con los 4 listones restantes en vertical. Puedes usar cola de carpintero y clavos sin cabeza para que las uniones queden invisibles.

Cómo cuelga: Pasa cordones de yute o cadenas delgadas por las cuatro esquinas superiores del cubo para nivelarlo bien. La maceta simplemente se apoya en el fondo del cubo.

De listones de madera a macetero colgante

Finalmente, las ideas DIY demuestran que tienen proyectos para todos y en este caso propone crear el hexágono de listones superpuestos, es decir un macetero con un gran nivel creativo en el que se debe buscar lograr un patrón de "colmena" muy contemporáneo:

