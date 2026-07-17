Ideas DIY: Organizador de maquillaje limpio y ordenado hecho con frascos de vidrio de mermelada
Ideas DIY. Recicla los frascos de mermelada y conviértelos en un organizador de maquillaje limpio y ordenado.
Cada día los proyectos que impulsan las ideas DIY suman a más personas que se ilusionan con crear determinados objetos con sus propias manos. Este movimiento que persigue la premisa “Hazlo tú mismo” está en pleno auge y ayuda a confeccionar diferentes objetos con objetos reciclados y sin la necesidad de grandes conocimientos ni herramientas profesionales.
Noticias Estado De México del 16 de julio 2026
Al respecto, uno de los objetos que se encuentra en la lista de los más reciclados son los frascos de vidrio de mermeladas. A partir de ellos, las ideas DIY ofrecen una gran cantidad de proyectos para lo cual el máximo esfuerzo lo debemos poner en quitarle las etiquetas y el pegamento que las acompaña.
¿Cómo hacer un organizador de maquillaje?
Si tienes acceso a frascos de vidrio de mermeladas y tienes deseos de crear con tus propias manos, a continuación te dejamos 3 ideas DIY que te permitirán hacer organizadores de maquillaje limpios y ordenados de formas muy creativas:
El trío minimalista
- Materiales: 3 frascos de mermelada limpios, cinta de pintor, pintura acrílica o en aerosol (dorada, cobre o negro mate) y barniz transparente.
Paso a paso
- Limpia bien el exterior con alcohol.
- Coloca cinta de pintor para delimitar solo el borde superior (la rosca del frasco) o la base (el primer centímetro de abajo).
- Pinta esa pequeña sección con el tono metalizado o negro mate para darle un toque elegante y uniforme.
- Una vez seco, protege con una capa de barniz.
- El toque de orden: Llena un tercio del frasco con perlas de vidrio transparentes, piedras decorativas pequeñas o incluso granos de café. Esto mantendrá tus brochas de pie, separadas y limpias, evitando que se golpeen entre sí.
@sheychiscul insta:sheychiscul/ Reciclemos juntxs #diy #DIY #manualidades #manualidadesfaciles #organizador #maquillaje #aesthetic #coquette ♬ som original - . .♡🌷— 𝙲𝚕𝚊𝚛𝚊 𝜗𝜚
Frascos para algodones e hisopos
- Materiales: Frascos con sus tapas metálicas, pintura tiza (chalk paint) de un tono pastel o neutro, y tiradores de cajón pequeños (pueden ser de estilo vintage, de cerámica o de metal).
Paso a paso
- Haz un pequeño agujero en el centro de cada tapa metálica con un clavo y un martillo.
- Pinta las tapas con la pintura tiza (necesitarás unas dos capas) y séllalas con barniz mate.
- Atornilla el tirador de cajón en el centro de la tapa. El tirador no solo servirá de manija, sino que transformará por completo la estética del frasco, dándole un look de botica antigua muy elegante.
De mermelada al maquillaje
Las ideas DIY tienen siempre una forma de sorprendernos y de ayudarnos a sorprender. Es que con simples pasos, y materiales que por lo general arrojamos a la basura, podemos hacer bellas creaciones para nuestro hogar o para regalar.
En este último tramo del presente artículo te compartimos la manera en la que podrás crear un organizador de maquillaje flotante. Para hacerlo necesitas una madera de descarte (puedes lijarla y barnizarla o pintarla de blanco), abrazaderas de metal para caños (las consigues en cualquier ferretería, del diámetro de tus frascos), tornillos y un destornillador.
Paso a paso
- Fija las abrazaderas metálicas a la madera con tornillos, distribuyéndolas de forma simétrica.
- Asegura la madera a la pared de tu baño o zona de maquillaje.
- Introduce los frascos de vidrio en las abrazaderas y ajústalas con el destornillador (no demasiado para no romper el vidrio, solo lo suficiente para que queden firmes). ¡Listo!