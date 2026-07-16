¿España o Argentina? Mhoni Vidente hace IMAPACTANTE predicción sobre la selección que ganará en la final del Mundial 2026

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no para, especialmente porque nos encontramos a pocos días de que se lleve a cabo la gran final del torneo, el cuál se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio en la cancha del Estadio Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford en Estados Unidos. Sin embargo, una de las grandes sorpresas para toda la afición es que la astróloga cubana Mhoni Vidente predijo el pasado miércoles 15 de julio qué selección será la ganadora del mundial 2026.

Final del Mundial 2026: ¿Qué selección ganará según Mhoni Vidente?

De acuerdo con la predicción de Mhoni Vidente, la selección ganadora en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ será nada más y nada menos que España. “Mi favorito para que este domingo gane en esta justa deportiva es España por diferencia por 2 o 3 goles, yo veo a España como ganador completamente de esta justa deportiva…España la veo levantando la copa”, fueron algunas de las palabras de la vidente, misma que expresó que el marcador quedaría 2-3, favor de la selección dirigida por Luis de la Fuente.

Hasta el momento esta predicción es solo la anticipación de un posible evento, sin embargo para algunas personas esto representa una verdad que podría suceder ya que durante esta Copa del Mundo la vidente ha hecho predicciones que se han cumplido.

Mundial 2026: ¿Cuáles son las predicciones de Mhoni Vidente que se han cumplido?

Durante esta Copa del Mundo, la reconocida astróloga ha realizado una serie de predicciones respecto a ciertas justas deportivas; algunas de ellas se han cumplido como es el caso de la que hizo en el partido Inglaterra vs. Argentina, partido de semifinal del torneo, en donde aseguró que la Albiceleste se llevaría el triunfo, hecho que ocurrió pues “Mi predicción es de que gana Argentina hoy contra Inglaterra y que irá a la final contra España el domingo” fueron algunas de sus palabras. Por otro lado, la destacada astróloga aseguró que la Selección Mexicana llegaría solo hasta el quinto partido, predicción que se cumplió pues México perdió en octavos de final el pasado 5 de julio contra la Selección de Inglaterra.

Estas predicciones han causado gran intriga entre diversas personas aunque será solo hasta el próximo domingo que se descubra si la predicción de Mhoni se hace realidad.

