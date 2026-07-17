Prepara un delicioso pastel de chocolate solo con 3 ingredientes

Disfrutar de un delicioso postre no siempre implica recurrir a las azúcares, gluten o grasas. Es por esto que te traemos la receta de un delicioso pastel de chocolate con pocos ingredientes y muy sencillo de preparar en casa.

En la repostería tradicional se utiliza mucho el azúcar, la harina de trigo, mantequilla o aceites, pero puedes dejar esto de lado y darla la oportunidad a los ingredientes naturales que te ayudarán a obtener postres deliciosos. En este caso este pastel de chocolate se asemeja más a un mousse con una textura suave y cremosa.

Como mencionamos anteriormente en esta receta vas a utilizar 3 ingredientes. Además, para lograr una consistencia adecuada necesitarás del refrigerador. Por otro lado, tendrás que utilizar grenetina en polvo hidratada para ello tienes que agregar el ingrediente y cinco veces su peso en agua.

¿Cómo preparar este pastel de chocolate?

Ingredientes para el pastel de chocolate



500 gramos de plátano maduro, pelado.

200 gramos de chocolate semiamargo o chocolate oscuro sin azúcar añadida.

10 gramos de grenetina en polvo, previamente hidratada.

Pasos

Debes colocar la pulpa del plátano en la licuadora y procesar hasta obtener un puré.

platano

Luego vas a derrite el chocolate junto con la grenetina hidratada, ya sea a baño María o en el microondas.

Incorpora poco a poco la mezcla de chocolate al plátano mientras la licuadora está en funcionamiento.

El siguiente paso es licuar todos los ingredientes hasta obtener una preparación completamente uniforme.

Vas a colar la mezcla para eliminar cualquier grumo.

Vierte la preparación en un molde previamente forrado con papel para hornear.

Refrigera durante 6 a 8 horas, o hasta que el pastel adquiera una textura firme y cremosa.

En el caso de que quieras darle un toque especial puedes triturar hojuelas de avena y tus frutos secos favoritos, como nueces y almendras, para utilizar como base en el molde que utilizarás para elaborar tu pastel. Esto te dará una consistencia arenosa y crujiente.