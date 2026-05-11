7 ideas de mesa de dulces con temática de Bluey para fiestas infantiles

Si te encuentras preparando una fiesta temática de la caricatura de Bluey y quieres hacer una mesa de dulces extraordinaria que tenga de todo y que se vea bonita, mira estas ideas que seguramente te encantarán y también a los invitados. Desde dulceros, cupcakes, recipientes personalizados, decoración y detalles que no debes pasar desapercibido para que luzca de 10 y enamore a los niños.

Te puede interesar: 5 ideas para sustituir la cama de tus hijos por opciones divertidas y personalizadas

¿Qué poner en una mesa de dulces de Bluey?

Dulceros y vasos personalizados: Para que consientas a los invitados más pequeños de la fiesta, puedes optar por dar vasos, gorros de fiesta y dulceros totalmente personalizados de Bluey o algún miembro de su familia. También es muy buena idea si quieres poner el nombre del festejado para darle un plus.

Palomitas: Esta es una de las opciones perfectas, ya que no gastarás mucho, ya que puedes hacer palomitas caseras y ponerlas en bolsitas de celofán. Puedes buscar varios diseños de stickers en Internet e imprimirlos tú misma en casa y recortarlos del tamaño ideal para las bolsas.

Galletas: Algo delicioso para la mesa de dulces son las galletas decoradas y en este caso tenemos para ti esta opción personalizada con los personajes de la caricatura que aman los niños. Si bien, no quieres algo tan trabajado, puedes elegir para la decoración los colores azules que caracterizan a Bluey.

Cupcakes: ¡Hermosos y deliciosos! Te sugerimos que no falten cupcakes en tu mesa de dulces, pues darán mucha vista como alimento y decoración. Para este tipo de mini pastelillos, puedes optar por poner un sticker o una oblea comestible con el personaje de Bluey impreso.

Bolsas de gomitas: Este tipo de dulces son económicos y les gustan a grandes y pequeños. Te recomendamos hacer bolsas pequeñas de celofán llenas de gomitas o bien, si no quieres dar muchos dulces, puedes llenarla con cacahuates o la semilla que prefiers.

Mix de snacks: En platos pequeños de plástico o cartón, puedes poner diversidad de snacks ya sean salados o dulces que combinen entre sí. Pon un palo como base para encima colocar un globo de color naranja o azul, tonos representativos de Bluey y Bingo.

Platos de comida: Si quieres llevar la temática a otro nivel y tu hijo es mega fan de Bluey, puedes poner platos que parezcan que son para comida de perro (limpios y nuevos) para poner algunas frituras o tal vez algún mix de frutas.