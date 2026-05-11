Este es el truco definitivo para combatir el calor en tu casa en esta temporada

En muchos sitios de México la temporada de calor está generando un ambiente insoportable. No se trata solamente de las personas que salen a los rayos solares directo, sino que en casa se vuelve un problema. Aunque de manera moderna es posible acudir a los aires acondicionados, ventiladores o diversos aparatos. Se indica que basta con abrir puertas y ventanas, pero ahí va la explicación.

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¿Cuál es el mejor truco para aliviar el calor en casa?

Aunque se lea medianamente absurdo, abrir ventanas y puertas puede ser la gran solución a tus problemas. Solamente que el detalle radica en que sean lados opuestos de la casa para generar corrientes de viento natural. Con esto, el aire caliente acumulado en el interior puede salir mientras entra más aire fresco desde el exterior. Así se genera una sensación térmica más agradable y sin tanta inversión de energía eléctrica.

La solución inmediata evidentemente es acudir a la utilización de ayudas como el ya mencionado aire acondicionado o diversos ventiladores. Sin embargo, eso puede traer diferentes complicaciones de gasto económico. Esta práctica podría traer un consumo que se notará al momento de emitir el pago en cada nuevo recibo.

Entonces, para que este tema sea lo más efectivo posible, la llamada ventilación cruzada debe tener paso libre. Se debe cuidar el acomodo de muebles que bloqueen el paso de las corrientes de viento. Esos detalles mínimos podrían marcar la diferencia para que el viento corra sin impedimento, favoreciendo la circulación de frescura en contra del calor.

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¿En qué horario se recomienda abrir puertas y ventanas para combatir el calor en casa?

Aunque no es la solución total ante las altas temperaturas de primavera y sobre todo en verano, esta opción puede ser de mucha ayuda para tener control del calor en ciertos tramos del día. Aquí se advierte que este truco funciona de mejor manera tanto en las primeras horas de la mañana como en la noche, cuando la temperatura del exterior es más fresca.

La información presentada aquí también advierte que es más efectiva en hogares pequeños y medianos. Ante eso se pueden combinar aspectos para aliviar el calor, tal es el caso de las cortinas térmicas, plantas de interior o ventiladores colocados en espacios estratégicos.