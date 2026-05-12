Cristian Castro NIEGA noviazgo con Victoria Kühne; así se refirió a la reconocida empresaria

El cantante Cristian Castro negó que tuviera un noviazgo con la reconocida empresaria Victoria Kühne, quien hace un par de semanas habría revelado en sus redes sociales su relación sentimental con el intérprete de “Yo Quería”. Así fueron sus declaraciones ante las cámaras de diversos medios, donde aseguró que actualmente se encuentra totalmente soltero.

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“En realidad creo que fue como, no sé, se dio ese chispazo como de que éramos novios, pero no, somos amigos, colegas y obviamente me interesa mucho estar en contacto con ella porque tiene muchos proyectos muy lindos con ella porque me ofrece su estudio, me interesa como productora; pero estamos tranquilos”, señaló el cantante.

Por otro lado, Cristian Castro fue cuestionado sobre si estaba soltero y esto fue lo que dijo: “Pues sí, forzosamente sí, la verdad muy triste porque no me gusta estar solo”.

Cristian Castro se declara soltero y niega tener una relación sentimental con Victoria Kühne

¿Quién es Victoria Kühne, la empresaria que presumía un noviazgo con Cristian Castro?

Victoria Kühne se volvió tendencia luego de que se diera a conocer a través de sus redes sociales que tenía un noviazgo con el cantante Cristian Castro. Sin embargo, fue el hijo de Verónica Castro quien negó esta relación, pero ¿quién es esta empresaria? Aquí te lo contamos todo.

La empresaria Victoria Kühne es fundadora de Victoria Records, uno de los estudios de grabación más importantes en toda América Latina, una de sus sedes está en Monterrey, este recinto fue el que mencionó Cristian Castro, quien dijo que le gusta estar en contacto porque le ofrecía este sitio para grabar.

Pero no sólo se dedica al ámbito musical, de igual manera es una de las piezas claves que encabeza Victoria Films, la cual es una casa productora que se enfoca en proyectos audiovisuales. Toda esta trayectoria como empresaria en el ámbito del entretenimiento se dio cuando desde que era adolescente, de hecho, a los 14 años firmó contrato con un teatro musical y después ya se encontraba componiendo con Nashville para figuras como Wayne Perry; este trayecto fue su gran paso para que posteriormente se consolidara como una reconocida empresaria, en su carrera suma 2 Premios Grammy y más de 50 nominaciones que se acumularon en su estudio de grabación.

