7 ideas modernas para transformar los muebles de madera que hay en tu casa

Recientemente, compartimos ideas para reciclar cabeceros y puertas viejas de madera que quizá tienes guardadas , esperando una segunda oportunidad. Te mostramos cómo pueden transformarse y volver a brillar.

Ahora te traemos más diseños y propuestas de artículos que puedes crear con estos y otros muebles que hay en tu casa, esos que parecen olvidados, pero que en realidad solo esperan un poco de inspiración. Tal vez ahí, en ese rincón, está tu próximo proyecto favorito y la oportunidad perfecta para darle un toque completamente personal.

Las mejores ideas modernas para transformar tus muebles de madera en otros artículos

1. Efecto bicolor (madera + color sólido)

Lija ligeramente el mueble, pinta solo cajones o patas en un tono neutro (gris, negro, blanco) o en un color profundo como verde oliva o azul marino, y deja el resto en madera natural. Sella con barniz mate.

El efecto bicolor en los muebles de madera|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Acabado mate ultra moderno

Lija, aplica sellador y luego pintura acrílica o esmalte en acabado mate. Tonos como beige arena, greige o negro carbón transforman cualquier pieza en algo contemporáneo.

3. Cambia los tiradores por diseño minimalista

Retira las jaladeras antiguas y sustitúyelas por tiradores metálicos en negro mate, latón cepillado o acero inoxidable . Incluso puedes optar por tiradores ocultos tipo push .

4. Añade textura con molduras o listones

Compra molduras delgadas o listones de MDF, pégalos formando líneas verticales o geométricas en puertas y cajones. Pinta todo del mismo color para un efecto sofisticado.

Mira estas ideas para muebles de madera minimalista.|Pinterest

5. Técnica de madera quemada (Shou Sugi Ban)

Con un soplete de gas, quema superficialmente la madera (hazlo en exterior y con protección). Cepilla el exceso y sella con aceite o barniz mate. El resultado es oscuro, elegante y muy actual.

La madera estilo quemada.|Pinterest

6. Patas nuevas para un cambio radical

Sustituye las patas tradicionales por patas metálicas estilo hairpin o bases geométricas. Se atornillan fácilmente y cambian por completo la estética.

7. Interior sorpresa con papel tapiz

Coloca papel tapiz moderno (geométrico, botánico minimalista o efecto mármol) en el interior de vitrinas, cajones o el fondo de estanterías. Fija con pegamento especial y sella si es necesario.

¿Cómo cuidar tus muebles de madera para que duren más?

Si quieres que tus muebles de madera duren más, aun en exteriores, expertos del portal Comfort Design recomiendan no moverlos a lugares en donde está húmedo o con la temperatura palta, tampoco es recomendable ponerlos directo al sol ni ponerles químicos agresivos de limpieza, como amoniaco o alcohol.

En su lugar, es mejor mantenerlos secos y en la sombra, pasarles un pañuelo seco cada día, ponerle barniz protector de vez en cuando y lijarlo cada que notes detalles de desgaste.