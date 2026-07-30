Los centros de mesa son el punto focal en cada una de las fiestas y en una infantil no es la excepción. Estos objetos son los elementos de decoración que más influyen en los eventos, por lo que en este artículo traemos para ti 7 ideas de este tipo de piezas con temática de Bluey para cumpleaños. Mientras que estas 4 opciones de piñatas de KPop Demon Hunters las puedes hacer desde la comodidad de tu casa.

Es preciso mencionar que se deben elegir adornos que no obstaculicen la conversación entre los asistentes, con una altura moderada. Por lo anterior, si tu hijo es fan de Bluey, estas 7 ideas pueden servir como inspiración para crear centros de mesa originales con materiales económicos, al igual que estas opciones para hacer llaveros de Paw Patrol que puedes regalar.

Las ideas de centros de mesa de Bluey

1. Arreglo de globos: Pueden ir en tonos azul, celeste, naranja y blanco, colores asociados con la serie infantil. En la parte superior puede colocarse una ilustración de Bluey, como huellas, huesos, estrellas o siluetas de perros.

7 ideas para hacer centros de mesa de Bluey para cumpleaños|IA

2. Cajas de regalo: Forradas con papel azul y decoradas con moños, nubes y figuras caninas originales. Puedes colocar pequeños globos alrededor para completar el diseño.

3. Frascos de vidrio reciclados: Los recipientes pueden decorarse con listones en tonos pastel y pequeñas placas con mensajes como "¡Feliz cumpleaños!" o el nombre del cumpleañero.

4. Árbol de dulces: Puedes utilizar una esfera de unicel cubierta con caramelos envueltos en colores azul y naranja. La base puede decorarse con papel crepé o foamy para mantener la temática.

5. Macetero decorativo: Plantas artificiales o figuras elaboradas con foamy. Este tipo de centro de mesa es ligero, resistente y puede reutilizarse después de la fiesta para decorar una casa.

6. Cubetas metálicas pequeñas: Pueden ir llenas con paletas, chocolates o sobres de botanas individuales. Además de decorar la mesa, este arreglo funge como un recuerdo para los invitados.

7. Centro de mesa luminoso: Con luces LED de batería colocadas dentro de un recipiente transparente junto con papel celofán azul y figuras decorativas originales.