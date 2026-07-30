Qué hacer con una pared blanca: 7 ideas para que deje de verse aburrida

Una pared blanca no tiene por qué verse fría o sin personalidad. Aunque este color aporta amplitud y luminosidad, cuando permanece completamente vacía puede hacer que cualquier habitación luzca incompleta o poco acogedora. La buena noticia es que existen muchas formas de transformarla sin necesidad de una remodelación costosa. Desde pequeños detalles decorativos hasta intervenciones con pintura, estas ideas pueden darle un aspecto totalmente diferente a cualquier espacio. Lo más importante es que la decoración refleje tu personalidad. Incluso con cambios sencillos, una pared blanca puede pasar de verse vacía y aburrida a convertirse en uno de los rincones más atractivos de toda la casa.

7 ideas para decorar una pared blanca sin gastar de más

Antes de comenzar, piensa en el tamaño del espacio, la cantidad de luz natural y el estilo de decoración que ya tiene tu hogar. De acuerdo con Casa Cor, en habitaciones pequeñas funcionan muy bien los espejos, los colores claros y las repisas ligeras, mientras que en espacios amplios puedes apostar por murales, molduras o composiciones de cuadros más grandes.

