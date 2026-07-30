Qué hacer con una pared blanca: 7 ideas para que deje de verse aburrida
No necesitas remodelar todo el espacio; estos cambios harán que una pared aburrida luzca como de revista.
Una pared blanca no tiene por qué verse fría o sin personalidad. Aunque este color aporta amplitud y luminosidad, cuando permanece completamente vacía puede hacer que cualquier habitación luzca incompleta o poco acogedora. La buena noticia es que existen muchas formas de transformarla sin necesidad de una remodelación costosa. Desde pequeños detalles decorativos hasta intervenciones con pintura, estas ideas pueden darle un aspecto totalmente diferente a cualquier espacio. Lo más importante es que la decoración refleje tu personalidad. Incluso con cambios sencillos, una pared blanca puede pasar de verse vacía y aburrida a convertirse en uno de los rincones más atractivos de toda la casa.
7 ideas para decorar una pared blanca sin gastar de más
Antes de comenzar, piensa en el tamaño del espacio, la cantidad de luz natural y el estilo de decoración que ya tiene tu hogar. De acuerdo con Casa Cor, en habitaciones pequeñas funcionan muy bien los espejos, los colores claros y las repisas ligeras, mientras que en espacios amplios puedes apostar por murales, molduras o composiciones de cuadros más grandes.
- Crea una galería de cuadros o fotografías. Combina marcos de distintos tamaños con fotografías familiares, ilustraciones, pósters o láminas artísticas para crear una composición con personalidad.
- Pinta un arco o una figura geométrica. Un semicírculo, franjas o bloques de color, de acuerdo con un artículo de ELLE Decor, ayudan a delimitar espacios y añaden un toque moderno sin pintar toda la pared.
- Instala repisas flotantes. Decóralas con libros, plantas, velas, jarrones o figuras decorativas para crear un espacio funcional y lleno de estilo.
- Coloca un espejo grande. Además de decorar, refleja la luz natural y hace que la habitación se perciba mucho más amplia y luminosa.
- Usa papel tapiz removible. Es una excelente opción si buscas cambiar el estilo sin comprometerte con una decoración permanente, ya que existen diseños minimalistas, florales, modernos o con textura.
- Pinta un mural sencillo. No es necesario ser artista; puedes crear formas orgánicas, líneas abstractas o degradados que aporten un acabado original.
- Añade molduras decorativas. Los paneles o listones de madera aportan elegancia y profundidad, especialmente en salas, comedores o recámaras.