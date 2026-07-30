¿Quién gana HOY 30 de julio el Juego por los Suministros en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas llegará a las pantallas de Azteca UNO en una nueva y emocionante emisión este jueves 30 de julio del 2026 que desde ya comenzó a encender las emociones y el chisme entre los fans de lo extremo, sobre todo porque hoy una de las tribus se llevará suministros a su refugio... ¿quién será la ganadora?

¿Quién gana los Suministros en Survivor México La Reliquia en Llamas?

Ayer, Halcones obtuvo una sabrosa recompensa de enchiladas rojas para todos } que sin duda los llenó de energía para la difícil competencia tanto física como mental que se avecina para este jueves.

Hoy, el carismático "Warrior" se pondrá al frente del Juego por los Suministros, una dinámica de intensidad extrema en la que ambas tribus se enfrentarán para ganar alimentos y víveres esenciales para la supervivencia de la semana.

Aquella tribu que logre superar las difíciles pruebas con éxito tendrá la oportunidad de llevarse alimentos importantes para aguantar una semana más; en el Juego por los Suministros pasado, por ejemplo, Halcones ganó un kilo de arroz, medio kilo de frijoles, 200 ml de aceite y cuatro cebollas.

Los circuitos de fuerza, resistencia y estrategia estarán más exigentes que nunca, por lo que se espera que la emisión de este jueves sea simplemente emocionante... ¿eres Team Jaguares o Team Halcones? ¡Todo podría ocurrir en Survivor México La Reliquia en Llamas, el reality de Azteca UNO donde sobrevivir forma parte de la rutina!

¿Cuándo y dónde ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

Survivor México La Reliquia en Llamas tendrá transmisiones de lunes a viernes en un horario de 6:30 pm a 8:30 pm a través de la señal de Azteca UNO, en su sitio web oficial y en la plataforma de streaming Disney+, recuerda que es después de Acércate a Rocío, pero antes de MasterChef 24/7 para que la emoción no deje de continuar por la noche.

Survivor México La Reliquia en Llamas es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" , quien guiará cada una de las pruebas que los participantes deban enfrentar. ¡No te pierdas todos los encuentros que se hagan!

LISTA ACTUAL de los sobrevivientes de Survivor México La Reliquia en Llamas

El 11 de julio se dieron a conocer a los primeros 4 sobrevivientes que se internarán en las playas de Survivor, mientras que el 12 se revelaron 8 nombres más que, sin duda, causaron furor entre los fanáticos de lo extremo; al final, el lunes 20 de julio salieron a la luz los últimos cuatro sobrevivientes que se apuntaron a la aventura; ahora, con la salida de Azalia y Bobby Larios la lista quedó así.

La lista COMPLETA ACTUALIZADA de los sobrevivientes es la siguiente: