Piden que salga Carmen y regrese Doña Lula a MasterChef 24/7: así reaccionó la cocinera

La convivencia en MasterChef 24/7 no aíslan por completo a los competidores del termómetro de la audiencia. Este sábado, aprovechando su merecida jornada de descanso y estudio, los cocineros tuvieron la oportunidad de romper la burbuja del set y conectarse con el exterior al leer algunos de los comentarios, críticas y muestras de cariño que los seguidores del reality les hacen llegar a través de las redes sociales.

Como era de esperarse, la honestidad del público digital encendió la conversación, dejando un momento tan divertido como inesperado, pues entre los mensajes que se proyectaron en la pantalla, hubo uno en particular que llamó la atención de todos por su contundencia.

El público pide que salga Carmen y regrese Doña Lula a MasterChef 24/7

Una seguidora de Masterchef 24/7 no se guardó nada y pidió abiertamente la salida de Carmen, sugiriendo en su lugar el regreso de la entrañable Doña Lula, cuya partida dejó un vacío notable en el corazón de los televidentes.

Sin embargo, lejos de engancharse en polémicas o tomar el ataque de forma personal, Carmen reaccionó con su característico humor negro. La cocinera confesó ante las cámaras que ella misma estaba totalmente de acuerdo con la petición del público.

Reconoció abiertamente que la cocina extraña el ambiente espiritual y protector que aportaba su excompañera, señalando que hacen mucha falta las buenas vibras y las oraciones de Lula para calmar las tensas jornadas dentro del Mundo MasterChef.

Sin embargo, fiel a su estilo directo, Carmen le recordó a los internautas que el destino de la competencia no está en sus manos. "Esa decisión no la tomo yo", comentó.

Para rematar el momento, la participante soltó una broma sobre su propio desempeño, asegurando que, aunque muchos consideren que no cocina de la manera más brillante o perfecta, las reglas del juego y su estrategia la mantienen firme y con el delantal puesto.