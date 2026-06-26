5 ideas para hacer tote bags de crochet; son la máxima tendencia del verano 2026
¿Eres amante de los bolsos? Mira este tipo de tote bags de crochet, perfectas para lucirlas en este verano 2026.
La técnica de crochet se ha convertido en una de las favoritas del 2026 para hacer diversas manualidades, prendas de vestir y hasta accesorios. En esta ocasión te mostramos varias ideas de bolsos estilos "tote bag" hechos a crochet, son hermosos, espaciosos y sobre todo están a la moda, además de que te servirán para diversas ocasiones.
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Tote bags de crochet: 5 ideas perfectas para el verano 2026
1. Con margaritas: Para las chicas que aman los tonos verdes y las flores, este tipo de tote bag de crochet es perfecta para el verano, ya que su diseño es llamativo y tiene gran tamaño para poder llevar tus accesorios, maquillaje y hasta ropa.
2. Estilo morral: Este diseño de tote bag es ideal para una vibra relajada, la puedes usar del diario para guardar un suéter, cosméticos y hasta una tablet, ya que tiene mucho espacio y además es resistente.
3. Para la playa: Si quieres hacer un diseño perfecto para ir al mar, te sugerimos esta tote bag con una tortuga, se ve muy aesthetic y a la moda.
4. Con palmeras: Este es otro diseño fresco que marca tendencia gracias a los colores tenues que hacen ver a la tote bag minimalista. Si quieres darle un toque extra, puedes agregarle un pequeño colgante o monedero.
5. Con colgantes: Si te gusta lo simple, pero femenino, te recomendamos 100% este estilo de tote bag en un tono café y unos colgantes de limón para darle el toque perfecto.
6. Arcoíris: Este diseño es maravilloso, pues la tote bag va en un color neutro de base, decorada con hilos de diversos colores que forman la asa del bolso.