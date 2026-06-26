5 ideas para hacer tote bags de crochet; son la máxima tendencia del verano 2026

La técnica de crochet se ha convertido en una de las favoritas del 2026 para hacer diversas manualidades, prendas de vestir y hasta accesorios. En esta ocasión te mostramos varias ideas de bolsos estilos "tote bag" hechos a crochet, son hermosos, espaciosos y sobre todo están a la moda, además de que te servirán para diversas ocasiones.

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Tote bags de crochet: 5 ideas perfectas para el verano 2026

1. Con margaritas: Para las chicas que aman los tonos verdes y las flores, este tipo de tote bag de crochet es perfecta para el verano, ya que su diseño es llamativo y tiene gran tamaño para poder llevar tus accesorios, maquillaje y hasta ropa.

2. Estilo morral: Este diseño de tote bag es ideal para una vibra relajada, la puedes usar del diario para guardar un suéter, cosméticos y hasta una tablet, ya que tiene mucho espacio y además es resistente.

3. Para la playa: Si quieres hacer un diseño perfecto para ir al mar, te sugerimos esta tote bag con una tortuga, se ve muy aesthetic y a la moda.

4. Con palmeras: Este es otro diseño fresco que marca tendencia gracias a los colores tenues que hacen ver a la tote bag minimalista. Si quieres darle un toque extra, puedes agregarle un pequeño colgante o monedero.

5. Con colgantes: Si te gusta lo simple, pero femenino, te recomendamos 100% este estilo de tote bag en un tono café y unos colgantes de limón para darle el toque perfecto.

6. Arcoíris: Este diseño es maravilloso, pues la tote bag va en un color neutro de base, decorada con hilos de diversos colores que forman la asa del bolso.