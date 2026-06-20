Crochet para niños: 5 ideas para hacer playeras

El crochet es una artesanía muy linda con la que se pueden tejer increíbles prendas de ropa. En esta ocasión te traemos ideas para que puedas tejer playeras para niños de una manera rápida, divertida y sobre todo con mucha responsabilidad.

Lo importante es que las prendas tejidas sean cómodas por lo que se recomienda utilizar hilos ligeros de algodón o lanas acrílicas antialérgicas que no causen picazón y permitan una textura fluida.

¿Cómo tejer playeras para niños?

Playera Tipo Red (Estilo Unisex)

Esta es una prenda fresca y ligera, perfecta para usar sobre un traje de baño en días calurosos. Para hacerla tienes que tejar dos piezas rectangulares idénticas (delantero y espalda) combinando vueltas de puntos básicos cerrados para la base y el cuello, y el punto red (cadenas y puntos altos espaciados) en el torso. Se dejan sin coser los laterales superiores para formar las sisas.

La pieza calada permite que se avance en el trabajo mucho más rápido y consume muy poco material.

Camiseta Clásica de una Sola Pieza (Sin Costuras)

Otra opción consiste en una playera básica de cuello redondo y manga corta, cómoda y sin uniones molestas para la piel de los niños. Lo que debes hacer es tejer un formato circular desde el contorno del busto hacia arriba o mediante la técnica de canesú. Se utiliza principalmente el punto alto doble o punto medio alto para lograr una caída elástica y suave.

Es una buena opción ya que no requiere de costuras por lo que se reduce el tiempo de armado final y se adapta perfectamente al cuerpo.

Imagen, Depositphotos

Camisita Polo con Cuello y Botones

Aquí tenemos una opción formal y elegante por lo que se recomienda para niños pequeños y ocasiones casuales de verano. Para lograr hacerlo tienes que trabajar la base en hileras utilizando puntos compactos. Lo diferente se logar al dividir la parte delantera superior para crear una pequeña solapa abierta donde se añaden botones pequeños de 1 cm. Finalmente, se levantan puntos alrededor del escote para tejer las solapas del cuello polo.

Lo bueno de este diseño es que luce muy elaborado y puede combinarse con dos tonos de hilos.

Playera de Tirantes / Top de Verano con Vuelo

Este es un estilo para quienes buscan un diseño fresco, generalmente orientado a niñas, que se abre ligeramente en la parte inferior para dar movimiento. Para trabajar en ello tienes que empezar por la zona del pecho midiendo el contorno debajo del cuello. Al avanzar hacia abajo, se realizan aumentos intercalados (una vuelta sí y una no) al principio y al final de cada hilera para lograr un efecto de trapecio o campana. Se sujeta con tirantes simples en los hombros o tiras ajustables.

Es sumamente ajustable a cualquier talla y se puede cerrar con botones en la espalda para facilitar el cambiado.

Playera Combinada de Tela con Aplicaciones a Crochet

Por último, tenemos esta idea para una playera única y muy rápida. Para realizarla debes tomar una playera básica de algodón lisa y personalizarla añadiéndole detalles tejidos. Puedes tejer apliques divertidos como figuras de animales, flores en relieve o un bolsillo de Granny Squares (cuadros de la abuela) y coserlos firmemente al frente. También puedes tejer una puntada de abanicos decorativa directamente en los bordes de las mangas y el dobladillo inferior.

Es el proyecto más fácil para principiantes y una gran idea para renovar ropa vieja.