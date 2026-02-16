7 ideas para reciclar almohadas viejas que ya no uses y convertirlas en peluches aesthetics

Ya te hemos contado qué hacer con suéteres viejos, ropa que ya no usas y hasta muebles que puedes reciclar en objetos valiosos para tu casa. Ahora es el turno de las almohadas. Seguramente te has preguntado cómo darles un segundo uso cuando ya están desgastadas. Aquí te decimos cómo transformarlas en siete peluches diferentes que te encantarán porque lucen aesthetic en casa.

Osito minimalista en tonos neutros: abre la almohada, saca el relleno y resérvalo. Usa una funda beige, blanca o gris para cortar la silueta de un oso (dos piezas iguales) ; cóselas por el revés dejando un espacio, rellena con el material de la almohada y cierra. Bordar ojitos pequeños y una nariz sencilla le dará ese estilo aesthetic , limpio y delicado.

Recicla tus almohadas viejas en peluches de ositos.|(Pinterest)

Conejito de orejas largas estilo soft: Dibuja un molde de conejo con orejas largas sobre tela pastel (puedes reutilizar camisetas viejas). Cose las piezas, voltea, rellena con el contenido de la almohada y añade rubor suave en las mejillas con pintura textil o maquillaje sellado. Ideal para un look romántico y tierno.

Puedes hacer peluches de conejitos con tus almohadas viejas.|(Pinterest)

Nube kawaii para decoración: Recorta forma de nube sobre tela blanca o color crema de la almohada que ya no usas. Cose dejando una abertura, rellena con el material reciclado y cierra. Puedes bordar ojitos dormidos y pequeñas mejillas rosadas. Queda perfecta para habitaciones estilo Pinterest o aesthetic coreano.

Corazón vintage con encaje: Haz un molde de corazón grande y usa tela lisa (vino, rosa viejo o crema) de tu almohada. Antes de cerrarlo, agrega una franja de encaje reciclado encima. Rellena con la almohada y cose. Este diseño combina muy bien con decoraciones románticas o cottagecore.

Mira estos diseños cute de peluches con almohadas recicladas.|(Pinterest)

Gatito dormilón alargado: Crea una figura ovalada alargada con pequeñas orejas triangulares. Cose, rellena y borda unos ojitos cerrados con pestañas largas. Puedes hacerlo en tonos grises o café claro para un estilo aesthetic cozy.

Estrella suave estilo dreamy: Recorta dos piezas en forma de estrella sobre tela suave (terciopelo reciclado o manta). Rellena con el contenido de la almohada y agrega pequeños detalles bordados como puntitos blancos simulando brillo. Ideal para decoración boho o celestial.

Te decimos cómo hacer este peluche de estrella con una almohada reciclada.

Muñeco blob minimalista: Haz una silueta irregular y redondeada, tipo figura abstracta. Cose, rellena y deja el diseño muy simple: solo ojos pequeños y boca diminuta. Este tipo de peluche combina perfecto con habitaciones modernas y minimalistas.

Los muñecos blob minimalistas te van a gustar para decorar.|(Pinterest)