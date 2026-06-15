Esta es la razón por la que deberías no usar el detergente en polvo en ropa negra

El detergente en polvo es una gran alternativa para la limpieza de la ropa, ya que es económico y logra eliminar la suciedad profunda. Aunque es muy usado, hay que tener cuidado en su aplicación, por lo que los expertos recomiendan no usarlo en ropa negra.

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Para que tengas cuidado, te detallaremos la razón por la que no debes usar el producto de limpieza en ese tipo de ropa, un importante cambio que generará buenos beneficios.

¿Por qué no debemos usar detergente en polvo para prendas oscuras?

Diego Fernández, un creador de contenido que tiene su cuenta @quimicosparahogar, explica que usar detergente en polvo para ropa negra no es la mejor opción; esto se debe a que es un elemento que no suele disolverse correctamente en agua fría, por lo que quedan muchos residuos blancos en las prendas, generando que se vea descuidada.

Explica que para limpiar ese tipo de prendas, es importante el uso de agua a temperatura baja, ya que ayuda a conservar mejor los colores, razón por la que explica que esa presentación de detergente no es la mejor opción.

En su lugar, siempre recomienda el uso de detergente líquido, además de explicar que debemos aplicar un poco del producto en la zona de mayor suciedad y dejar actuar por una hora para poder hacer el ciclo normal de lavado.

¿Cómo hacer para que la ropa negra no pierda color?

El reconocido creador de contenido deja varias recomendaciones para lavar la ropa negra, con la finalidad de cuidar su color y proteger sus estampados, de los cuales se destacan los siguientes:

Voltea las camisetas, en especial para las que tienen estampados; las vas a proteger.

Para tejidos delicados, metemos la prenda en bolsas de lavado.

Aplica toallitas intensificadoras; procura que todas las piezas que laves sean del mismo color.

No uses suavizante; mejor aplica media taza de vinagre de limpieza (no de manzana ni otros).

Con un cuarto de tapa de detergente es suficiente para una buena limpieza.

Ahora ya conoces la principal razón por la que debes evitar el uso de detergente en polvo en ese tipo de prendas; mejor opta por usarlo en ciclos de lavado que tengan agua caliente para un mejor funcionamiento y limpieza.