Esto dice el Feng Shui sobre escuchar cantar a los sapos cerca de casa

Para algunos puede resultar incómodo escuchar cantar a los sapos cerca de casa; lo que pocos saben es que su presencia tiene un mensaje espiritual que la mayoría de las veces solemos olvidar, razón por la que es importante cuidarlos al momento de percatarnos de su presencia.

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Es así que te explicaremos qué dice el Feng Shui al respecto, además de contarte la mejor forma de expulsarlos de tu jardín sin tener que lastimarlos.

¿Qué significa que un sapo cante cerca de casa?

Escuchar cantar a los sapos cerca de casa con su característico “croar”, además de ser una forma de comunicación natural en el mundo animal, ya sea para buscar pareja o enviar algún mensaje a otros anfibios, tiene un mensaje espiritual escondido dentro del sonido.

Por un lado, el Feng Shui cuenta con un amuleto de dicho animal con 3 patas, destacándose por ser un auténtico imán de fortuna y prosperidad, por lo que el sapo es un ejemplar que representa la riqueza y la protección, en especial cuando aparece en tu hogar.

Por lo tanto, al escuchar su cantar, es un presagio positivo, ya que nos podría estar indicando la llegada de dinero, buena fortuna y felicidad al hogar, además de ser un claro indicio de que hay un ambiente prometedor y limpio para la especie. También se destaca por ser una “esponja” de malas energías que pueda haber en tu hogar.

¿Qué hacer si hay un sapo en mi casa?

Es probable que no te sientas cómoda al momento de presenciar al anfibio; es recomendable no matarlos, ya que forman parte importante del medio ambiente. Para que lo saques de tu hogar, te recomendamos usar unos guantes de jardinería y encima colocarle una caja, para después deslizar por debajo un cartón, logrando levantarlo y llevarlo a un jardín para que sea libre.

Así podrás aceptar el mensaje espiritual que trae al escuchar cantar a los sapos cerca de casa, además de cuidar a la especie. Cuéntanos, ¿imaginabas que ese sería el resultado que daría el Feng Shui?